Ascolti tv 29 luglio digital e pay: Cagliari-Juve all’1,7% sul 209. Real Time vola con La donna serpente

Fenomeni ascolti: All’1,1% la Volpe del mattino su Tv8, in nottata su Real Time Nelly – La Donna Serpente al 5,4%;

Il clima ed il contesto – Tante partite di calcio lungo tutto l’arco della giornata mercoledì 29 luglio. Su Rai1 c’era Superquark e si confrontava con una serie turca su Canale 5 e Federica Sciarelli sulla terza rete con Chi l’ha visto?. Era questo lo schema generalista in cui ieri s’inseriva il penultimo turno della Serie A.

Il complesso dei match in onda dalle 21.45 su Sky ha ottenuto 495mila spettatori pari al 2,8% di share. Su Dazn209 Cagliari-Juventus, vinta dai sardi per due a zero, ha avuto 291 mila spettatori e 1,7% di share. Alle 19.30 il complesso dei match su Sky ha riscosso 793mila spettatori e il 4,7%. In tema cinema pay, su SkyCinemaUno il film Attacco al Potere 2 ha avuto 65 mila spettatori di flusso e lo 0,34%.

In prime time tra le native digital: vince Tv8 su Rai4

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su TV8 Madame ha convinto 490mila spettatori con il 2,6%. Su Rai4 Resident Evil:Afterlife ha avuto 377mila spettatori e 2%. Su Rai Movie Aspirante vedovo ha riscosso 372mila spettatori e 1,94%. Su Iris Mickey Occhi Blu è stata la scelta di 353mila spettatori con l’1,9%. Su La5 Piccolo grande amore a 344mila e 2,1%. Sul Nove Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri ha raccolto 325mila spettatori e 1,8%. Sul Real Time Matrimonio a prima vista Usa ha raccolto 296mila spettatori con 1,51%. Su Rai Premium Last Cop ha totalizzato 272mila spettatori e 1,4%. Su TopCrime per Major Crimes 175mila spettatori con 0,92%. Su 20 per The Sinner 120mila spettatori e 0,6%. Su Rai5 dal Teatro La Fenice di Venezia La traviata a 96mila spettatori e 0,5%. Su Rai La7d Storia di noi due ha conquistato 94mila spettatori e 0,5%.

Nel preserale questi gli ascolti. Su TV2000 Terra Nostra ha avuto 292mila spettatori con il 2,8%. Su Tv8 4Ristoranti a 278mila spettatori e 1,8%.

In access questi gli ascolti. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 405mila spettatori e 2,2%. Su Tv8 4 Ristoranti 357mila spettatori e 1,9%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 270mila spettatori con 1,5%.

Nel pomeriggio su Tv8 Scambio alla nascita 370mila spettatori e 3,1%, Ma madre della sposa 284mila spettatori e 3,1%. Vite da Copertina 125mila spettatori e 1,4%. Sul Nove Donne Mortali 250mila spettatori e il 2,6%.

Al mattino, su Tv8 Ogni Mattina 100mila spettatori e 1,1%, con il Tg8 allo 0,9%.

In seconda serata su Real Time Nelly – La Donna Serpente (Nusrit ‘Nelly‘ Shaheen è la donna più anziana che è riuscita a sopravvivere all’Ittiosi Arlecchino) a 368mila spettatori con il 5,4%; Vita da Hulk 312mila spettatori e il 7,6%. Su Tv8 Matrimonio a prima vista Italia 248mila e 1,9% e 208mila spettatori e 3,2%. Su Nove Amazzonia criminale a 202mila e 1,9% e 180mila e 3%. Su Rai4 The Cured 147.000 spettatori e 1,4%.

