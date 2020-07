Ascolti tv analisi 29 luglio: Angela controlla le sorelle. Il calcio va in vacanza. Floris spinge Telese e Parenzo

Superquark batte di misura Come Sorelle, sia per ascolti che per share. Sul podio rimane Federica Sciarelli con Chi l’ha visto?, che stacca i telefilm di Italia1 e Rai2 e i film di Rete4 e La7. In access vince In Onda con Giovanni Floris abbronzato ospite, mentre la Gentili proponeva Maglie e Zurlo e intervistava con gli inviati Giuseppe Conte e Stefano Bonaccini.