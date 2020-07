Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 30 luglio 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 30 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Scusate se esisto, dopo aver studiato con successo ed essersi impiegata a Londra, Serena, architetto in carriera, decide di tornare in Italia. Nel Bel Paese, però, finisce a fare la cameriera in un ristorante di lusso dove si imbatte in Francesco, l’affascinante proprietario del locale per cui si prende una bella cotta.

Rai 2 – Hawaii Five 0, nuova edizione per il tradizionale Show comico partenopeo di Raidue. Alla conduzione Fatima Trotta e Stefano Di Martino, affiancati da un cast di comici composto da volti nuovi e personaggi collaudati…

Rai 3 – In arte Ornella Vanoni, il programma dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese. In questa puntata Pino Strabioli incontra Ornella Vanoni, che gli racconta la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori e il senso vero propria scelta artistica. Un’intervista intensa e inedita attraverso la quale si ripercorre anche un pezzo di storia del nostro Paese. E poi le interviste ai colleghi, e non solo, che amano profondamente Ornella e ne ammirano da sempre l’arte e la passione.

Rai Movie – Shaft, il detective afroamericano John Shaft, nipote del celebre investigatore, fronteggia un magnate deciso a proteggere il figlio omicida e razzista. Spinoff di “Shaft il detective” di Gordon Parks (1971)

Mediaset

Rete 4 – I Legnanesi, la comicità de I Legnanesi racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

Canale 5 – Temptation Island, il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra

Italia 1 – Io, Robot, spettacolare action-movie fantascientifico con Will Smith. Il detective Spooner deve far luce sulla morte del dottor Lanning, ucciso secondo lui, da uno dei suoi robot.

Iris – Defiance, tratto da una storia vera. Il coraggio di tre uomini, durante la II Guerra Mondiale, permettera’ la salvezza di tante vite umane.

Premium Cinema – Io sono Vendetta, action-thriller con John Travolta. Dopo l’assassinio della moglie, un uomo decide di farsi giustizia da solo. Ma il suo passato oscuro torna a galla.

Altre emittenti

La7 – In Onda, i programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese

Tv 8 – Api assassine, il padre di Karla, giovane dottoressa, viene punto da un’ape. Purtroppo non si tratta di un’ape qualsiasi, ma di una specie geneticamente modifica che risulta letale. Per Karla inizia una lotta contro il tempo, se vuole salvare da morte certa suo padre dovrà trovare l’antidoto al fatale veleno.

Nove – Under Suspicion, In una notte di Capodanno a Puerto Rico un capitano di polizia mette sotto torchio un ricco avvocato fiscalista per fargli ammettere di aver violato e ucciso due bambine.

Sky Cinema 1 – Il ladro di giorni, Guido Lombardi dirige un road movie con Riccardo Scamarcio nel ruolo di un padre in cerca di redenzione. Uscito di prigione dopo molti anni, Vincenzo prova a riallacciare i rapporti con il figlio Salvo, nel corso di un lungo viaggio dal Nord Italia fino in Puglia.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Ornella Vanoni)