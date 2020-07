Giancarlo Magalli finisce in Collegio

Magalli torna nel Collegio.Sanremo sbanca gli ascolti del semestre

ItaliaOggi, pagina 18, di Giorgio Ponziano

Giancarlo Magalli torna voce narrante della quinta serie del Collegio (Rai2) che anche nell’edizione dello scorso anno è riuscito a superare i 2 milioni di telespettatori. Le nuove otto puntate saranno realizzate (causa coronavirus) non nel tradizionale collegio San Carlo di Caprino Bergamasco ma nel Convitto nazionale Regina Margherita di Anagni (Frosinone). L’ambientazione sarà nel 1992, anno della sentenza di Mani Pulite e dell’assassinio dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Costantino Della Gherardesca perde il suo programma di punta. Dalla prossima stagione Pechino Express trasloca da Rai2 a Sky. A consolarlo ci proverà Milly Carlucci, che lo ha scelto per Ballando con le stelle (Rail). Su Rai2 (in verità in un infelice orario) Della Gherardesca sta conducendo Resta a casa e vinci, poche puntate e non decolla. Ma lui raccoglie la sfida: «Il pubblico mi identifica come un personaggio di Rai2 e io cerco di contribuire alla vitalità del canale. E poi è la rete meno istituzionale e quella che cambia di più».

(Nella foto Giancarlo Magalli)