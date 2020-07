Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 29 luglio 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 29 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Superquark, in questa stagione vedremo una nuovissima serie della BBC, Seven Worlds one Planet è una serie di 7 documentari in cui ogni episodio si concentra su un continente. Oltre 1.500 persone hanno lavorato alla serie, che è stata girata in 41 paesi diversi, per più di 1.794 giorni di riprese. Milioni di anni fa forze incredibili hanno lacerato la crosta terrestre creando i nostri sette continenti, ognuno con il suo clima, il suo terreno e la sua vita unica. Dal colorato paradiso del Sud America al caldo torrido dell’Africa, Seven Worlds One Planet mostra il carattere di ogni continente. Tante sorprendenti storie inaspettate, paesaggi iconici e spettacolare fauna selvatica. Un viaggio che apre gli occhi intorno a un mondo che pensavi di conoscere. Come ogni estate Piero Angela vi accompagnerà alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Il Major Case Response Team, in particolare, si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Aspirante vedovo, il giovane Alberto Nardi è un imprenditore a cui è riuscito solo un buon colpo: sposare la ricca industriale Susanna. Ma la pazienza della moglie sembra essere arrivata al limite.

Mediaset

Rete 4 – Mediterraneo, premio Oscar al miglior film straniero, con D. Abatantuono. Nel 1941 un gruppo di soldati italiani ha l’ordine di presidiare un’isola greca, apparentemente deserta.

Canale 5 – Come sorelle, dopo che l’olio prodotto per saldare i debiti della tenuta e’ bruciato nell’incendio, si cerca una soluzione per risolvere il problema. Ipek chiede un prestito a Cemal.

Italia 1 – Chicago Fire, tornano le vicende dei pompieri della Caserma 51 di Chicago. Da questa fortunata serie sono nati 3 spin off: Chicago PD, Chicago Med e Chicago Justice. Nella settima stagione nuove sfide e nuovi drammi per i pompieri e paramedici della Caserma 51. Carl Grissom continuerà a ostacolare Kelly Severide e a colpire Boden. Gabriella partirà per Porto Rico lasciando Il tenente Casey da solo a raccogliere i pezzi prima di poter ricominciare.

Premium Cinema – The Transporter Legacy, quarto capitolo della saga ideata da Luc Besson. Frank Martin, autista al soldo della mala, viene coinvolto nella pericolosa vendetta di una ragazza.

Iris – Mickey occhi blu, Gina rifiuta la proposta di matrimonio di Michael: lei e’ figlia di un capomafia e teme che il padre le rovini l’ennesima relazione sentimentale.

Altre emittenti

La7 – Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?, un editore romano, accompagnato da un suo ragioniere, parte per l’Africa portoghese, allora sconvolta dalla guerriglia.

Tv8 – Madame, ricca coppia americana, vivono una crisi matrimoniale che provano a superare trasferendosi nella loro residenza parigina. Mentre sta organizzando una cena esclusiva in onore di sofisticati amici, Anne si accorge che a tavola ci saranno 13 commensali. In preda al panico convince la sua domestica Maria a travestirsi da nobildonna spagnola per pareggiare i numeri a tavola. Ma, complici un po’ di vino e una conversazione piacevole e divertente, scatta la scintilla tra Maria e un broker d’arte inglese

Nove – Percy Jckson e gli dei dell’Olimpo, secondo capitolo della saga mitologica tratta dai libri di Rick Riordan. Percy Jackson (Logan Lerman) è il figlio di Poseidone, e come tutti i semidei, frequenta Campo Mezzosangue, il campo estivo per semidei sulla Terra. Dopo essere scappato dall’attacco di alcuni mostri, i Lestrigoni, scopre che il grande pino Talia Grace (il cui spirito difende il campo dagli attacchi nemici) è stato avvelenato. L’unico oggetto in grado di guarire l’albero è il mitico Vello d’oro, custodito dal gigante Polifemo in un’isola nel Mare dei Mostri. Percy e l’amica Annabeth, accompagnati dal ciclope Tyson, affronteranno incredibili avventure alla ricerca dell’oggetto magico, per salvare Campo Mezzosangue e Groover, l’amico satiro di Percy, ostaggio di Polifemo.

Sky Cinema 1 – Attacco al potere 2, Gerard Butler, Aaron Eckhart e il premio Oscar Morgan Freeman in un action fra le vie di Londra. La misteriosa morte del premier britannico raduna a Londra tutti i capi di stato occidentali per i funerali di stato. I Servizi Segreti sono in stato di allerta, il pericolo di un attacco terroristico e’ molto elevato. Ma nessuno può soltanto minimamente ipotizzare quello che sta per accadere. Nemmeno Mike Banning, capo dei servizi segreti del Presidente degli Stati Uniti, ancora una volta in prima linea per sventare la strage. Sequel di “Attacco al potere – Olympus Has Fallen”.

Fox – Station 19, un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, e le loro vite personali e professionali. A capo della Stazione 19 vi è Pruitt Herrera, padre di Andy, che ha scelto di percorrere la medesima carriera del padre.

