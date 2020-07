Ascolti tv analisi 27 luglio: Riondino travolge Canale5. Battiti suona Porro e il ciclone Elodie stronca Lévy e Salvini

Su Rai1 la replica de Il Giovane Montalbano raggiunge il 22,6%, staccando Una moglie bellissima, con la coppia Pieraccioni/Torrisi al 9,4%. Sul terzo gradino per ascolti, ma sul secondo per share il debutto di Battiti Live. Lo show itinerante pugliese batte anche il the best of di Made in Sud e Quarta Repubblica, che si è avviato con sul ring il filosofo francese ed il segretario leghista.

Ascolti tv dinamiche: picco di Porro con il confronto aspro tra il filosofo e il leghista, a 1,5 milioni ed il 7,4%. Ma in quel momento lo show con Palmieri e Gregoraci faceva 2,1 milioni con Takagi, Ketra ed Elodie

Il commissario Salvo è stato ad un passo dal lasciare Livia, nell’episodio ritrasmesso ieri, lunedì 27 luglio, La Transazione (Il Giovane Montalbano), attratto dalla giovane direttrice di banca interpretata da Serena Iansiti. Le valenze sentimentali della prima fase formativa del personaggio di Andrea Camilleri impersonato da Michele Riondino pesano anche nella seconda stagione del prequel. Senza calcio a competere ieri su Rai1 in replica da Vigata Il Giovane Montalbano2 ha riscosso ben 4,166 milioni ed il 22,6%. L’attore tarantino ha distanziato nettamente Canale 5. Trasmettendo il secondo film consecutivo di e con Leonardo Pieraccioni, Una moglie bellissima, l’ammiraglia del Biscione ha conquistato 1,827 milioni e il 9,4%. Più share ha fatto il coraggioso ritorno di Battiti Live, by Radionorba e sponsorizzato da Vodafone. Su Italia 1 la prima puntata dell’evento itinerante con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci alla conduzione e sul palco in versione distanziata ma a ripetizione artisti come Boomdabash, Alessandra Amoroso, Irama, Takagi&Ketra, Elodie, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Gigi D’Alessio, Annalisa, Gaia, Fabrizio Moro, Francesco Renga, ha avuto ben 1,6 mln spettatori e 9,5% (l’anno scorso, mercoledì 10 luglio 2019, in ben altra situazione, aveva riscosso 1,691 milioni di spettatori ed il 9,4%).

Lontano dal podio è sempre rimasto Nicola Porro. Che ha migliorato un po’ rispetto a sette giorni prima, ma rimanendo sotto le attese in una serata teoricamente buona per risalire sopra quota un milione. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha proposto la sfida tra Bernard-Henri Lévy e Matteo Salvini, e poi ha avuto tra gli ospiti Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Emiliana Alessandrucci, Stefano Buffagni, Alessandro Sallusti, Giorgio Mulè, Stefano Borgonovo, Claudia Fusani, Simona Malpezzi, Massimiliano Fedriga e Massimiliano Lenzi. Così confezionato il programma ha ottenuto 888mila spettatori e il 6% (sette giorni prima aveva avuto 796mila spettatori e il 5,1%). Più spettatori di Porro ma meno share su Rai Tre li ha avuto la serie tv in prima tv Bodyguard (1 milione e 5,2%). In coda si sono collocate altre due repliche. Su Rai2 A sud di Made in Sud è arrivato a 786mila spettatori e 4,4%; su La7 Eden-Un pianeta da salvare a 315mila spettatori e 2%.

Le altre partite di giornata

In access su Rai1 Techetechete ha conseguito 3,866 milioni di spettatori con il 19,5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,6 milioni di spettatori con uno share del 13,3%.

Ecco la graduatoria dei talk, con Luca Telese e David Parenzo stavolta vincenti. Su La7 In Onda è arrivato a 1,153 milioni e 5,8% con Annalisa Chirico, Ferrucci De Bortoli, Marianna Aprile ospiti. Su Rete4 Stasera Italia News con Mario Giordano, Michele Emiliano, Annamaria Bernini, Alberto Forchielli, Carmen Lasorella ospiti di Veronica Gentili, ha riscosso 933mila e 5% e 1,1 mln e 5,5%. Su Rai2 Tg2 Post con Luca Salerno alla conduzione e tra gli ospiti Nicola Zingaretti e Gennaro Sangiuliano, ha totalizzato 832mila e 4,2% di share.

Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena. 2,162 milioni (20,2%) nella prima parte e 3,550 milioni (25,6%) nella seconda parte. Su Canale 5 la replica di The Wall a 1,181 milioni di spettatori con 11,6% di share e 1,780 milioni con il 13,5% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 17,9%, C’è tempo per 15,2%. Su Rai3 Agorà Estate al 6,3% di share e Mi Manda Rai3 Estate 4,6%.

A mezzogiorno. Su Rai1 Don Matteo 13%. Su Canale 5 la replica di Forum 14,1%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,8%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,5% e 2,8%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Io e Te 11,5%, Il Paradiso delle Signore 11,4%, La Vita in Diretta Estate ha fatto 14,6%. Su Canale5 Beautiful 18,4%, Una Vita 18,9% di share, Daydreamer 22,1%, Il Segreto al 16,1% di share. Su Rai2 Resta a casa e vinci al 2,7%.

In seconda serata. Su Rai1 Sette Storie 8,4% di share. Su Canale 5 Sud 6%. Su Rai3 Linea Notte 3,5%.

Le news delle 20.00: Tg1 4,027 milioni e 24%; Tg5 2,973 milioni e 17,5%; TgLa7 877mila e 5,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Battiti)