Facciamo i conti in tasca a La7

ItaliaOggi, pagina 21, di Claudio Plazzotta

La7, come Mediaset, ha scelto di non presentare i propri palinsesti autunnali agli investitori pubblicitari in queste settimane. D’altronde il network controllato da Cairo Communication non aveva probabilmente molte novità da annunciare, al netto del ritorno di una striscia quotidiana di Benedetta Parodi dopo sette anni. E sta provando a riorganizzarsi facendo i conti con la crisi dovuta alla emergenza sanitaria che ha fiaccato la raccolta pubblicitaria un po’ ovunque. Già nel 2019, peraltro, i ricavi di La7 spa erano calati del 2,7%, chiudendo l’esercizio con un valore della produzione pari a 107 milioni di euro. Il bilancio civilistico, poi, presentava all’ultima riga perdite per 5,7 milioni di euro (-3,8 milioni di rosso nel 2018). Deficit certo modesti rispetto a quelli che inanellava La7 prima che entrasse sotto l’orbita di Urbano Cairo (dal 30 aprile 2013). Ma va sottolineato che, pur con le cure del nuovo azionista, il canale tv non è mai diventato una macchina da soldi.

La struttura dei costi, anzi, pare ormai piuttosto immutabile: circa 115 milioni di euro all’anno, per un broadcaster che ha spese piccole, e non riducibili ulteriormente, quanto a diritti tv acquisiti e produzioni audiovisive.

Ci sono ad esempio i costi per il personale, pari a 37,7 milioni di euro (36,6 milioni di euro nel 2018), quelli per i programmi tv in appalto (22,7 milioni, come nel 2018), quelli per i servizi di trasmissione televisiva (forniti da Cairo network), pari a 11,9 milioni di euro (stesso importo nel 2018).

