Ascolti tv 27 luglio 2020: anche Il giovane Montalbano non ha rivali

Ieri, lunedì 27 luglio 2020, la fiction in replica di Rai1 ha vinto agevolmente la serata degli ascolti tv davanti al film “Una moglie bellissima”. Poi il concerto di Italia1.

Il giovane Montalbano 22,64%, Una moglie bellissima 9,39% e Battiti Live 9,47%

Non solo il commissario impersonato da Zingaretti, ma anche Il giovane Montalbano di Michele Riondino è un blockbuster di ascolti per Rai1, che ieri sera con una replica ha registrato il 22,64% di share media con 4,166 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 19,1% con 3,8 milioni.

Seconda posizione nella gara degli ascolti tv, ma staccato nettamente e sotto la soglia critica del 10%, per il film Una moglie bellissima su Canale5. Il film di Leonardo Pieraccioni ha portato a casa il 9,39% con 1,827 milioni d’italiani collegati. Lunedì scorso l’ammiraglia Mediaset aveva fatto il 9,9% e 2 milioni con un altro film del regista toscano: Finalmente la felicità.

Medaglia di bronzo ancora una volta per Italia1, che con Battiti Live ha fatto il 9,47% e 1,611 milioni di contatti. Sette giorni fa sulla stessa rete il film La Mummia-La tomba dell’imperatore dragone aveva registrato il 6,1% con 1,2 milioni.

Ascolti tv degli altri programmi

Su Rete4 il talk show Quarta Repubblica ha fatto il 5,96% con 888 mila spettatori settimana scorso il 5,1% e 796 mila.

In daytime Ogni mattina su Tv8 stabile all’1,08% nell’arco delle 4 ore di messa in onda, mentre nel preserale Reazione a catena su Rai1 fa il 25,6%, contro il 13,5% delle repliche di The Wall su Canale5.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il giovane Montalbano)