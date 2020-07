Stasera in Tv: cosa vedere martedì 28 luglio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 28 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Sorelle, Chiara è un brillante avvocato single che si è trasferita a Roma dopo aver chiuso i rapporti con la sua famiglia a Matera. La misteriosa sparizione di Elena, sua sorella minore, la costringe a tornare in Basilicata e a provare a mettere ordine in quel che resta dei suoi affetti.

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, il loro distretto è l’autostrada, i loro nemici: assassini, ricattatori e pirati della strada; la notte non esiste per gli uomini di Cobra11; la nostra sicurezza è il loro mestiere

Rai 3 – Bodyguard, un eroico veterano di guerra lavora come agente per il Metropolitan Police Service di Londra. Quando viene incaricato di proteggere l’ambizioso e potente politico, si ritrova combattuto tra il dovere e le convinzioni.

Rai Movie – In nome di mia figlia, nel 1982, Kalinka, la figlia quattordicenne di André Bamberski, muore mentre è in vacanza in Germania con sua madre e con il patrigno, il dottor Dieter Krombach. André è convinto che non si sia trattato di un incidente e inizia a indagare.

Mediaset

Rete 4 – Giù al Nord, il film che ha ispirato il remake italiano Benvenuti al Sud. Una commedia divertente sulla possibilità di andar oltre il pregiudizio.

Canale 5 – Temptation Island, il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline.

Italia 1 – Chicago P.D., la banda che terrorizza il Little Village, fa un’altra rapina uccidendo una persona e rapendo la figlia dell’uomo che ha citato in giudizio la polizia di Chicago.

Iris – La Frustata, Jim Slater, è sulle tracce del bottino di una rapina perche’ il padre e’ stato accusato ingiustamente di essere tra i criminali del colpo.

Premium Cinema – The Nice Guys, divertente commedia noir ambientata nella Los Angeles degli Anni ’70. Due investigatori, Ryan Gosling e Russell Crowe, indagano su un caso complicato.

Altre emittenti

La7 – In Onda, i programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese

Tv8 – Il tesoro dell’Amazzonia, Beck, un esperto in “recupero crediti” viene spedito in Amazzonia sulle tracce del giovane Travis, aspirante archeologo. Fanno parte della spedizione Mariana, esperta del luogo e Hutcher, soggetto alquanto pericoloso che sfrutta le risorse della giungla per fare denaro a palate.

Nove – Occhio alla penna, un avventuriero senza nome arriva a Yucca City, dove a causa di un banale equivoco è scambiato per un medico. Assieme all’amico indiano Girolamo, aiuta gli abitanti della cittadina a difendersi dalle prepotenze di un latifondista. L’icona del genere Bud Spencer in un classico western comico.

Sky Cinema 1 – Countdown, un implacabile conto alla rovescia scandisce un thriller con Elizabeth Lail. Una ragazza scarica sul suo smartphone una app che afferma di predire il minuto esatto della morte di ognuno. Scioccata dal suo risultato, ha due giorni di tempo per cambiare il proprio destino.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilità all’ospedale.

(Nella foto Temptation Island)