Ascolti tv 26 luglio digital e pay: MotoGp 11,9% e Moto2 7,4% su Tv8. Gomorra straccia Gomorreide

Su Tv8 la differita della Moto Gp con la seconda vittoria di Quartararo ed il terzo posto di Rossi 1,250 milioni e 11,9%. Per Juve-Samp 1,3 milioni. Tra le native digitali free in prime time: su Tv8 Gomorra – La Serie 504mila e 2,9%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 450mila e 2,6%.

Ascolti motori pay: su Sky la Moto Gp live da Jerez de la Frontera a 817mila e 6,24%

C’era sempre Vanessa Incontrada su Rai1 con Non Dirlo al mio capo a contendersi il pubblico familiare e femminile con Canale 5 ieri in tv, domenica 26 luglio, che stavolta ha programmato un film, Lyon, con Lev Patel.

In differita su Tv8 la Moto Gp da Jerez de la Frontera con la seconda vittoria di Fabio Quartararo ed il terzo posto di Valentino Rossi ha avuto 1,250 milioni di spettatori e l’11,9%; sette giorni prima la gara dallo stesso circuito aveva ottenuto 1,4 milioni di spettatori ed il 13,1%; live sulla pay la gara ha avuto 817mila spettatori ed il 6,24%; sette giorni prima aveva riscosso 1 milione di spettatori ed il 7,24%. Inoltre su Tv8 la gara di Moto3 ha riscosso 743mila spettatori ed il 6,1%, quella di Moto2 772mila spettatori con il 7,4%.

Ma andiamo al calcio. Dalle 21.45 una combattuta Juve-Sampdoria su Sky – alla fine decisiva per l’assegnazione dello scudetto ai bianconeri, è stato il principale evento sportivo in prima serata finendo per essere una delle partite più viste fino a questo momento. Ma non la piuù vista. Il match vinto dai campioni d’Italia per due a zero aha avuto infatti 1,3 milioni di spettatori ed il 7,8%; sette giorni prima però Roma-Inter, finita 2 a 2 aveva ottenuto 1,6 milioni di spettatori ed il 9,1% di share, costituendo quindi ancora il miglior risultato della Serie A post Lockdown.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Tv8 su Real Time

In prima serata su Tv8 Gomorra – La Serie 504mila spettatori e 2,9%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 450mila e 2,6%. Su 20 Ninja Assassin 287mila spettatori e 1,6%. Su Nove Occhio alla penna ha raccolto 263mila spettatori e 1,5%. Su La5 Una tata pericolosa 250mila e 1,4%. Su Rai 4 Drowning ghost a 241mila e 1,4%. Su Cine34 Sabato domenica e Venerdì 232mila e 1,32%. Su TopCrime C.S.I. 226mila e 1,3%. Su Rai Premium Made in Sud a 179mila e 1%. Su Rai Movie Gomorreide a 174mila e 1%. Su Iris Napa Valley 174mila e 1%.

In access su TV8 4 Ristoranti 409mila e 2,4%, su Nove Little Big Italy 286mila e 1,7%.

Nel preserale su TV8 4 Ristoranti ha convinto 244mila spettatori e l’1,7% della platea. Sul Nove Who’s that Gino? 120mila e 0,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della MotoGp)