Ascolti tv analisi 26 luglio: La Juve scudettata non supera l’Inter. Post partita: DS batte Pressing che ‘ruba’ lo spogliatoio live dai social

Nella sfida delle repliche Non dirlo al mio capo batte Lion che precede Juventus-Sampdoria, decisiva per l’assegnazione dello scudetto. Al pomeriggio Motogp pay ‘battuta’ dalla MotoGp in chiaro, con la gara caratterizzata dalla prima vittoria di Quartararo ma anche dal terzo posto di Valentino Rossi. In seconda serata la Ds fa meglio di Pressing.

Ascolti day time, con i contenitori fermi o in replica al pomeriggio il Motomondiale va forte dalla Spagna sia live su Sky che in differita su Tv8

Al pomeriggio i Motori. In prime time Non dirlo al mio capo, alle prese con Lev Patel, Juve-Sampdoria, Giacobbo, Carrà/loren, Purgatori, film e telefilm

Motori in primo piano assieme al calcio domenica 26 luglio, con il day time caratterizzato dal Motomondiale. In differita su Tv8 la Moto Gp da Jerez de la Frontera con la seconda vittoria di Fabio Quartararo ed terzo posto di Valentino Rossi ha avuto ha avuto 1,247 milioni di spettatori e l’11,93% di share; sette giorni prima la gara nello stesso circuito aveva ottenuto 1,4 milioni di spettatori ed il 13,1%. Live su Sky la gara ha avuto 817mila spettatori e il 6,24%. Ma andiamo alla prima serata.

Su Rai1 Non dirlo al mio capo ha avuto 2,256 milioni di spettatori ed il 13,5% di share (sette giorni prima 2,495 milioni di spettatori ed il 13,9% di share), mentre su Canale 5 la pellicola Lion-La strada verso casa ha avuto 1,935 milioni e 11,5% di share.

La fiction in replica e la pellicola hanno battuto la partita in onda su Sky dalle 21.45: decisiva per le storia del campionato, arrisa ai bianconeri per due a zero, Juventus-Sampdoria ha riscosso 1,3 milioni di spettatori ed il 7,8% di share; sette giorni prima però Roma-Inter, finita 2 a 2 aveva ottenuto 1,6 milioni di spettatori ed il 9,1% di share, costituendo quindi ancora il miglior risultato della Serie A post Lockdown.

Interessante pure la sfida di film e telefilm e altre opzioni ‘fredde’. Bene la Carrà con la Loren

Ha corso discretamente la seconda rete: su Rai 2 Novantesimo Minuto Sera ha riscosso 1,075 milioni di spettatori con il 5,9% e poi il telefilm FBI ha avuto 811mila spettatori e il 4,95%. Meglio così hanno fatto sia Italia 1 che la terza rete. Su Italia1 Tutti pazzi per l’oro ha conseguito 958mila spettatori e il 5,6%, mentre la replica di Rai3, A Raccontare comincia tu, che con Sophia Loren ospite di Raffaella Carrà ha conquistato 869mila spettatori e il 4,9% di share. In questo contesto tra i docu in replica è prevalso il più radicato: su Rete4 Freedom-Oltre il confine, con Roberto Giacobbo, è arrivato a 654mila e 3,9%, su La7 Atlantide ha avuto solo 385mila e 2,3%, perdendo anche con Tv8 (Gomorra – La Serie è la scelta di 504mila spettatori 2,9%).

Le altre partite di giornata

Su Rai1 Techetechete a 3,064 milioni e 17,6% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 2,466 milioni di spettatori e 14,3%. Su Rai2 90° Sera (già segnalato) 1,075 milioni di spettatori e 5,9%, su Italia1 CSI Miami ha registrato 730mila spettatori con il 4,3%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 752mila spettatori e 4,5% e poi 1,074 milioni e 6,1%. Su Rai3 Così è la vita 474mila e 2,8%. Su La7 Uozzap! a 364mila e 2,2%.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2,070 milioni e 18,3% e 3,166 milioni e 23,4%. Su Canale 5 Avanti un altro! a 1,140 milioni di spettatori e 10,3% e 1,7 milioni e 13%.

Al mattino su Rai1 Linea Blu 17,6% e 17,8%; Paesi che vai 15,6%, Santa Messa 19,8%, Linea Verde Estate 20,3%. Su Canale5 Melaverde 14,2%.

Al pomeriggio su Rai1 il meglio di Domenica In-il meglio di 11,4%, Ora o mai più 12,4%. Su Canale5 L’Arca di Noè 12,2%, Una Vita 10,8%.

In seconda serata con il post Juve-Samp come piatto forte, la Ds è prevalsa, in un contesto in cui la concorrenza di Pressing giocava con più aggressività la carta social con la diretta Instagram dallo spogliatoio bianconero. Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato 500mila spettatori e il 6,3%. Su Canale 5 Rise ha riscosso 410mila spettatori con il 4,9% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 664mila spettatori con l’8,9%. Su Italia1 Pressing Serie A ha conseguito 397mila spettatori con il 5,5% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 3,670 milioni e 23,4%; Tg5 a 2,779 milioni e 17,5%; TgLa7 629mila e 4%. Edizione più seguita: alle ore 13.30, Tg1 3,654 milioni e 26,1%

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico del post Juve-Samp)