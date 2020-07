Papi torna su Tv8 con Sarabanda

Chi si risente: il quiz di Sarabanda Enrico Papi farà cantare i vip

Quotidiano Nazionale, pagina 31, di Barbara Berti

Con 1.727 puntate, oltre a 20 speciali in prima serata, è stato il quiz a tema musicale più duraturo della televisione italiana e, più in generale, uno tra i giochi a premi più long evi del piccolo schermo. Sarabanda di Enrico Papi è stato un vero cult – andato in onda su Italia Uno dal 1997 al 2004 – che ha portato alla ribalta personaggi stravaganti come (“‘Uomo Gatto” (all’anagrafe Gabriele Sbattella) che è stato campione per 79 puntate, ma anche “Tiramisù” (Diego Canciani), “Coccinella” (Marco Manuelli), “Pikachu” (Valentina Rocchi) e tanti altri.

Adesso Papi è pronto per riportarlo in vita con una nuova versione che però avrà il titolo del format originale datato 1952, Name That Tune – Indovina la canzone. Lo show andrà in onda in autunno su Tv8 (il canale gratis di Sky), in prima serata e almeno inizialmente dovrebbe durare sei puntate (il programma era pronto a debuttare già ad aprile ma poi è stato posticipato a causa dell’emerenza sanitaria). La nuova gara musicale vedrà gareggiare una serie di vip alle prese con giochi divertenti e d’improvvisazione, tra cui due storiche manches del formato originale americano: due squadre composte da quattro personaggi famosi del mondo della canzone e dello spettacolo si sfideranno per indovinare le canzoni più belle italiane e internazionali.

(Nella foto Enrico Papi)