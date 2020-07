Ascolti tv 26 luglio 2020: Incontrada mette in riga Canale5 e Italia1

Ieri, domenica 26 luglio 2020, la fiction in replica di Rai1 ha vinto agevolmente la serata degli ascolti tv davanti al film “Lion-La strada verso casa” e a “Tutti pazzi per l’oro”.

Non dirlo al mio capo 13,22%, Lion-La strada verso casa 11,50% e Tutti pazzi per l’oro 5,62%

Vanessa Incontrada è una garanzia per gli ascolti di Rai1, anche in replica. Tant’è che ieri sera, domenica 26 luglio, Non dirlo al mio capo ha registrato il 13,22% di share media con 2,401 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 13,9% con 2,495 milioni.

Seconda posizione per il film Lion-La strada verso casa su Canale5, che ha portato a casa l’11,50% con 1,935 milioni di contatti. Domenica scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva fatto il 10,5% e 1,759 milioni con la replica del film Paolo Borsellino.

Medaglia di bronzo per il film Tutti pazzi per l’oro su Italia1 con il 5,62% e 958 mila italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete con la pellicola Catwoman aveva fatto il 4,8% con 859 mila.

Ascolti tv degli altri programmi

Rete4 grazie alle repliche di Freedom conferma il 3,94% con 645 mila spettatori, mentre per la partita scudetto Juventus-Sampdoria sui canali sport di Sky Auditel ha registrato l’8% di share media.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Non dirlo al mio capo)