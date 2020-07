Stasera in Tv: cosa vedere domenica 26 luglio 2020

I programmi di stasera in tv di domenica 26 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Non dirlo al mio capo, Lisa è diventata socia dello studio Vinci, ma Enrico spera che non superi l’esame d’avvocato per rendere nullo l’accordo stipulato tra loro e riprendersi le quote che le aveva ceduto. Nel frattempo, Massimo Altieri, giovane avvocato rampante, cerca di intentare una causa allo studio mettendo Lisa ed Enrico davanti a una enorme richiesta di danni.

Rai 2 – F.B.I., gli agenti Bell e Zidan lavorano alle indagini sul rapimento di uno scienziato russo, coinvolto, in passato, nella produzione di armi chimiche…

Rai 3 – A raccontare comincia tu, la protagonista del secondo appuntamento di “A raccontare comincia tu” è Sophia Loren, indiscussa icona del cinema mondiale, che nel tempo ha saputo coniugare bellezza e talento in prove d’artista scandite da Oscar e prestigiosi premi internazionali. Con la “sorellina” Carrà (così la Loren chiama affettuosamente Raffaella) si confida nella “sua” bella Ginevra, circondata da scatti di famiglia, oggetti cari e innumerevoli riconoscimenti: intorno a lei tutto esprime eleganza e semplicità, impegno e leggerezza, capacità di vivere il successo restando sempre fedele a se stessa. Un incontro tra donne straordinarie in cui i ricordi di ieri si mescolano a quelli attuali tra battute e amori mai confermati, curiosità e aneddoti di vita di una star unica e inarrivabile.

Rai Movie – Gomorroide, la camorra è in ginocchio grazie al più grande fenomeno mediatico degli ultimi anni: Gomorroide, un telefilm comico che la prende in giro. Un giorno, ai tre attori della serie, viene recapitata una busta.

Mediaset

Rete 4 – Freedom – Oltre il confine, avventura scoperta indagine. un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

Canale 5 – Lion – La strada verso casa, Nicole Kidman in un film toccante basato su una storia vera. India, anni ’80: il viaggio di Saroo alla ricerca delle sue radici lontane.

Italia 1 – Tutti pazzi per l’oro, da poco divorziati, Finn e Tess, M. McConaughey e K. Hudson, si ritrovano loro malgrado a collaborare alla ricerca di un tesoro chiamato la “Dote della Regina”.

Iris – Napa Valley, la vera storia della Montelena Winery, azienda vinicola di Napa Valley, che vinse un prestigioso concorso nel 1976 dando prestigio alla produzione vinicola della California. Con Alan Rickman e Chris Pine.

Premium Cinema – Jarhead, tratto dal romanzo autobiografico di A. Swofford, Jarhead racconta l’addestramento e le battaglie di un gruppo di marines degli USA.

Altre emittenti

La7 – Atlantide – Evita e la deriva argentina, storia di uomini e mondi, di Andrea Purgatori.

Tv8 – Gomorra – La serie, il progetto televisivo parte da una storia del tutto originale, un monumentale arco narrativo che racconta il destino di due grandi famiglie. L’affresco di una realtà nella quale i valori seguono spesso logiche perverse, dettate dall’istinto di sopravvivenza. Non solo logiche criminali, nella serie trovano spazio anche le dinamiche e i legami familiari tipici della grande saga televisiva. Una struttura narrativa da lunga serialità, che iscrive idealmente Gomorra – La Serie nel novero dei grandi racconti contemporanei. Da un lato, un potente clan e i complessi meccanismi che regolano la gestione e il mantenimento di un impero camorristico, partendo dall’ordinario esercizio del potere, passando per l’ideazione di nuove strategie di ampliamento, fino ad arrivare alla guerra armata, strumento ultimo di affermazione. Dall’altro figure grandi e piccole che la Camorra la combattono e che, con gesti che vanno dall’eroismo quotidiano all’affermazione della legalità, lavorano incessantemente per contrastare e smontare un “Sistema” che è solo foriero di morte.

Nove – Cambio moglie le vicende di due mogli che per una settimana si scambiano reciprocamente marito, figli e lavoro, senza sapere niente su come saranno le loro nuove abitudini.

Fox – Homeland, stagione conclusiva per la spy story vincitrice di 5 Golden Globe e 8 Emmy. Carrie è in ospedale e cerca di riprendersi dopo i drammatici eventi occorsi in Russia.

Sky Cinema 1 – 18 regali, Francesco Amato dirige un toccante dramma ispirato a una storia vera, con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo. Una donna incinta scopre di avere un male incurabile e reagisce al crudele destino con un’idea speciale per la bambina che porta in grembo.

