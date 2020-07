Stasera in Tv: cosa vedere sabato 25 luglio 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 25 luglio 2020

RAI

Rai 1 – Una storia da cantare, La prima puntata di Una storia da cantare si apre con l’omaggio a Fabrizio De André. Del noto cantautore saranno analizzati e affrontati tutti gli aspetti caratteristici della sua arte. In particolare il forte legame che lo univa alla sua città Genova. Di questi aspetti e di altri ancora ne parlano per

Rai 2 – Assediati in casa., La ricca Chloe ed il figliastro sono presi di mira da un trio di esperti ladri all’interno della loro isolata residenza. La loro unica forma di aiuto proviene da una chiamata con uno specialista di sistemi di sicurezza ma a causa dell’intrusione la connessione vacilla. Riusciranno a salvarsi?

Rai 3 – Per un pugno di dollari, Clint Eastwood è un pistolero solitario che arriva a San Miguel, sul confine con il Messico. Qui le famiglie dei Rojo e dei Morales si fanno la guerra da anni per il controllo del contrabbando. Il nostro eroe fa il doppio gioco, cercando di aizzarle allo scontro finale. Primo capitolo della “Trilogia del dollaro” firmata da Sergio Leone. Musiche di Ennio Morricone.

Rai Movie – Moonlight, La storia di Chiron dall’infanzia all’adolescenza, fino all’età adulta. La vita di un ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami, che cerca faticosamente di trovare il suo posto del mondo. Una riflessione intensa e poetica sull’identità e sul senso di appartenenza, sulla famiglia, l’amicizia e l’amore.

MEDIASET

Rete 4 – Una vita, una storia di contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano, che confluiscono in un unico spazio: Acacias 38, un maestoso edificio situato in un quartiere borghese di una grande città spagnola. L’amore, la passione, la gelosia, la vendetta, l’odio e la gioia: questi ingredienti faranno parte delle vicende che coinvolgeranno i personaggi. Con la firma dell’amata autrice de “Il Segreto”, Aurora Guerra.

Canale 5 – La sai l’ultima?, in ogni puntata si sfideranno tre squadre composte da cinque concorrenti ciascuna e capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla.

Italia 1 – I Goonies, Un cult del genere avventura per ragazzi. Un gruppo di ragazzini scopre un’antica mappa scritta da un leggendario pirata e parte alla ricerca del tesoro.

Premium Cinema – 2 Fast 2 Furious, Secondo capitolo della saga con protagonista l’ex poliziotto Brian O’Conner, Paul Walker, reclutato dall’FBI per infiltrarsi in un giro di corse clandestine.

Iris – Cellular, Thriller con Kim Basinger. Ryan riceve una chiamata da una donna vittima di un rapimento. Ma la batteria del cellulare non durera’ a lungo.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Risvegli, La vera storia del medico che curò una rara forma di sonno letargico con il farmaco L-dopa. Durante la sperimentazione l’uomo scoprì che gli svantaggi per i malati risvegliati superavano di gran lungo i benefici.

Tv8 – Quattro matrimoni e un funerale, Trent’anni, sufficientemente ricco da non potersi permettere una certa trascuratezza, affascinante e donnaiolo, Charles (Hugh Grant) giura a se stesso di non sposarsi mai. In compenso viene invitato alle nozze degli amici, alle quali si presenta regolarmente in ritardo, ma dove fa incontri interessanti. Per esempio conosce l’americana Carrie (Andie McDowell) che gli fa perdere la testa. Quasi quasi vorrebbe sposarla

Nove – Tutta la verità, Otto coppie di giovani colpiti a morte nelle campagne nei dintorni di Firenze tra il 1968 e il 1985. Nove racconta una delle storie criminali irrisolte più famose ed efferate del nostro Paese.

Sky Cinema 1 – Un piccolo favore, Anna Kendrick e Blake Lively in un thriller dal bestseller di Darcey Bell. Indagando sulla scomparsa della sua migliora amica, Stephanie si inoltra in un labirinto di colpi di scena.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilita’ all’ospedale.

(Nella foto La Sai L’ultima?)