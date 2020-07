Ascolti tv 23 luglio digital e pay: Hammamet accende il cinema pay. Bianconeri a 1 milione, Lazio-Cagliari 250mila sul 209. La5 batte Tv8

Calcio della serie A protagonista nella giornata, 1 milione e 5,9% per Udinese-Juventus. Tra le native digitali free in prime time: su La5 Amore e magia 378mila e 1,95% di share. Su Tv8 il film Il mistero dei Ragnarok 345mila e 1,8%. Su Rai Movie Machete 341mila e 1,7%. Su 20 Wild Wild West 319mila e 1,8%.

Ascolti cinema pay: Hammamet 181mila spettatori complessivi su SkyCinemaDue, Drama e on demand.

Un film con Paola Cortellesi e Raoul Bova, Nessuno mi può giudicare, ma anche un docureality di grande successo, Temptation Island, arrivato agli snodi narrativi cruciali, nella serata tv di giovedì 23 luglio. In evidenza c’erano poi anche le partite di Serie A, ma con lo slot delle 21.45 a potenziale più contenuto, occupato da Lazio-Cagliari sul 209 di Dazn. Così in prime time la prima tv di Hammamet, con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Bettino Craxi, ha conseguito un discreto bilancio di 181mila spettatori complessivi su SkyCinemaDue, Drama e on demand.

Sulla pay c’era ovviamente grande attesa per Udinese-Juventus alle 19.30, che poteva assegnare lo scudetto in anticipo ma non lo ha fatto; la partita vinta dai bianconeri friulani in rimonta per due a uno ha conseguito 1 milione di spettatori ed il 5,9% su Sky; inoltre alle 21.45 sul 209 di Dazn su Sky Lazio-Cagliari ha riscosso 248mila spettatori e 1,4% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince La5 con Emily Richards

In prima serata su La5 Amore e magia è stata la scelta di 378mila spettatori con l’1,95% di share. Su Tv8 il film Il mistero dei Ragnarok ha registrato 345mila spettatori e 1,8%. Su Rai Movie Machete 341mila e 1,7%. Su 20 Wild Wild West a 319mila e 1,8%. Su Iris Facile preda a 312mila spettatori con 1,6%. Su Nove Sotto corte marziale ha avuto 293mila spettatori e 1,7%. Su Giallo Law & Order – I due Volti della Giustizia 290mila spettatori e 1,4% nel primo episodio e 259.000 spettatori e 1,4% nel secondo episodio. Su Real Time Vite al limite a 265mila e 1,35%. Su Rai4 Il principio del piacere a 246mila spettatori con 1,3%. Su Top Crime Law & Order – Unità Speciale 228mila spettatori e l’1,2%. Su Cine34 La fidanzata di papà 194mila spettatori e 1%. Su RaiPremium La donna della domenica a 167mila e 0,9%. Su Italia 2 Matrix Reloaded a 46mila e 0,24%.

In access. Tv8 4 Ristoranti a 479mila spettatori con 2,5% di share. su Rai4 Criminal Minds a 414mila spettatori con il 2,2%. Su Nove Little Big Italy 247mila spettatori con 1,3%.

Nel preserale su Tv8 4 Ristoranti a 211mila e 1,4%.

Al pomeriggio su Tv8 Segreti tra vicini 394mila spettatori e il 3,3%, Amore a Bordo 340mila spettatori e il 3,9%; Vite da Copertina 179mila spettatori con il 2,1%. Su Rai YoYo alle 15.51 Le avventure dei Trullaleri a 262mila e 2,7%.

Al mattino su Rai YoYo alle 09.51 Le canzoni di Masha a 234mila e 5,2%. Su TV8 Ogni Mattina 85mila spettatori e 1%.

In seconda serata su Tv8 Gomorra-La Serie 212mila e 2,3%. Su Nove Clandestino 125mila spettatori e 2,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Pierfrancesco Favino in Hammamet)