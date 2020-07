E dopo Asia e Morgan, ecco la loro figlia Anna Lou

Baby, torbidi segreti e Anna Lou Arriva la figlia di Asia e Morgan

Quotidiano Nazionale, pagina 35, Barbara Berti.

«Nessun segreto dura per sempre»: la terza e ultima stagione di Baby arriva su Netflix a settembre e nel cast c’è anche Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan. La serie originale italiana, prodotta da Fabula Pictures e ispirata ai fatti di cronaca che riguardavano il giro di prostituzione minorile ai Parioli, a Roma, di qualche anno fa, è arrivata alla conclusione. L’ultimo capitolo – strutturato in otto episodi – affronterà il momento più difficile: la scoperta della verità e il processo.

Ogni personaggio, a partire dalle protagoniste Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani) – le due baby squillo -, deve fare i conti con le proprie responsabilità. I genitori sembrano non capire bene quello che sta succedendo e non sanno come aiutare i propri figli. I ragazzi sono chiusi nei propri segreti e sempre più lontani dalle loro famiglie, proprio ora che avrebbero bisogno del loro supporto, non riescono a fidarsi.

Il cast

Il cast di attori vede, accanto alle protagoniste, il ritorno di Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi e Max Tortora. Non mancano le new entry a partire dalla figlia di Asia Argento e Marco Castoldi. Nata il 20 giugno 2001 a Lugano, in Svizzera, sorella di Nicola Giovanni Civetta, nato dalla reazione tra Asia Argento e Nicola Civetta, di Lara Castoldi, seconda figlia di Morgan e della compagna Jessica Mazzoli e della piccola Maria Eco, nata a marzo da Morgan e Alessandra Cataldo, la 19enne figlia d’arte non è al debutto assoluto da attrice.

(Nella foto Anna Lou Castoldi)