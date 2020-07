Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 24 luglio 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 24 luglio 2020

RAI

Rai 1 – I migliori anni, il meglio delle 8 edizioni del programma ”I Migliori anni”, rivedremo i momenti più suggestivi ed emozionanti di uno spettacolo che ha visto esibirsi i più grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione.

Rai 2 – Desideri proibiti, Brooke e Stevens sono una coppia sposata. Quando decidono di stipulare un’assicurazione sulla vita, tra Brooke e l’assicuratore nasce un’attrazione, che in poco tempo diventa una relazione clandestina.

Rai 3 – La grande storia, la storia raccontata dal vivo attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

Rai Movie – La sottile linea rossa, Guadalcanal, Secondo conflitto. La presa della collina 210 mette alla prova un plotone. Dal romanzo autobiografico di James Jones. Orso d’Oro e Sette candidature agli Oscar 1999

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Inga Lindstrom, è tutto pronto per le imminenti nozze tra Emma e Paul, quando, in un momento di panico, la futura sposa si da’ alla fuga.

Italia 1 – Un’estate ai Caraibi, Enrico Brignano, Gigi Proietti e Biagio Izzo in uno spassoso intreccio di storie di italiani in vacanza, nella paradisiaca cornice di Antigua.

Premium Cinema – San Andreas, dopo un disastroso terremoto, un pilota di elicottero della squadra di soccorso dei pompieri di Los Angeles tenta di salvare i suoi cari. Con D. Johnson.

Iris – Un piano perfetto, per infrangere una maledizione di famiglia, Isabelle vuole sposare un uomo privo di fascino, divorziare e ri-sposarsi con l’uomo che ama.

ALTRE EMITTENTI

La7 – L’oro di Mackenna, il bandito Colorado rapisce il maresciallo McKenna poichè è convinto che questi sia in possesso della mappa in grado di rivelare dove si nasconda il leggendario oro delle montagne. Il malvivente non è l’unico uomo alla ricerca del mitico tesoro, anche la cavalleria è interessata al bottino e sono in viaggio verso lo stesso territorio indiano.

Tv8 – X Factor – Il sogno, ogni venerdì su TV8 ci aspetta un appuntamento per vedere o rivedere il meglio delle Audizioni di X Factor! Tantissimi artisti negli ultimi anni hanno riposto sogni e speranze nel talent show musicale più famoso e più amato del mondo. Musicisti che hanno riso, sofferto e soprattutto cantato con un solo scopo: convincere i giudici e il pubblico di avere l’X Factor! Alcuni ci sono riusciti, sono andati avanti a colpi di note, voce e passione fino a dimostrare al mondo di essere degni di portare emozioni nelle case e nei cuori degli italiani. Ma molti di più hanno dovuto rimettere i loro sogni nel cassetto per combattere su altri palchi la sfida per diventare delle stelle. Questi talenti però non sono dimenticati! Ora puoi riscoprirli e rivivere insieme a loro le gioie e le delusioni grazie a una serie di puntate che raccolgono solo il meglio delle Audizioni passate!

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Sulle ali dell’avventura, dal regista di “Belle & Sebastien” Nicolas Vanier, una travolgente avventura ispirata a una storia vera. Costretto a passare le vacanze con il padre scienziato, un adolescente si catapulta con lui in un folle progetto: salvare con l’aliante le oche nane in via di estinzione.

Fox – The Big Bang Theory, ultima stagione per la serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Mentre Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, a Pasadena non si sta tranquilli come sperato.

(Nella foto I migliori anni)