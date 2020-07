Ascolti 22 luglio digital e pay: L’Inter si ferma al 4%. Real Time mostra gli attributi in seconda serata

Calcio pay con sei partite in onda. In prima serata tra le native digitali free: Su TV8 Tulipani- Amore, Onore e una Bicicletta ha convinto 540mila spettatori con il 2,7%. Sul Nove Robin Hood ha raccolto 428mila spettatori e 2,64%. Su Rai Movie Big Daddy ha riscosso 352mila spettatori e 1,7%.

Dinamiche ascolti: All’1,1% la Volpe del mattino

Il clima ed il contesto: calcio, generaliste moscie

Tanto calcio pay lungo tutto l’arco della giornata (sei incontri) mercoledì 22 luglio. Su Rai1 c’era Superquark, una serie turca su Canale 5 e Federica Sciarelli sulla terza rete. Era questo lo schema generalista in cui ieri s’inseriva il turno infrasettimanale della Serie A. Tante partite, ma con Juve e Lazio impegnate stasera e senza clamorosi risultati sulla pay in termini di ascolti.

In onda dalle 21.45 su Sky il match Inter-Fiorentina ha ottenuto 741mila spettatori pari al 4% di share al netto dell’intervallo con protagonista il portiere della Viola, Pietro Terracciano.

In prime time tra le native digital: vince Tv8 su Nove

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su TV8 Tulipani- Amore, Onore e una Bicicletta ha convinto 540mila spettatori con il 2,7%. Sul Nove Robin Hood ha raccolto 428mila spettatori e 2,64%. Su Rai Movie Big Daddy ha riscosso 352mila spettatori e 1,7%.%. Su La5 Tre metri sopra il cielo a 300mila e 1,52%. Su Rai4 Resident Evil: Extinction ha avuto 349mila spettatori e 1,8%. Sul Real Time Matrimonio a prima vista Usa ha raccolto 324mila spettatori con 1,58%. Su Iris Alì è stata la scelta di 307mila spettatori con l’1,85%. Su Rai Premium Last Cop ha totalizzato 278mila spettatori e 1,5%. Su TopCrime per Major Crimes 231mila spettatori con l’1,13%. Su Rai Gulp Il Collegio ha conquistato 160mila spettatori e 0,8%. Su 20 per The Sinner 117mila spettatori e 0,6%.

Nel preserale questi gli ascolti. Su Tv8 4Ristoranti a 227mila spettatori e 1,5%. Su Nove Ce l’avevo quasi fatta è seguito da 120mila spettatori e 0,7%.

In access questi gli ascolti. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 437mila spettatori e 2,2%. Su Tv8 4 Ristoranti 394mila spettatori e 2%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 229mila spettatori con 1,9%.

Nel pomeriggio su Tv8 La mia ossessione 396mila spettatori e 3,3%, Con tutto il mio cuore 321mila spettatori e 3,6%. Vite da Copertina 182mila spettatori e 2,1%.

Al mattino, su Tv8 Ogni Mattina 100mila spettatori e 1,1%.

In seconda serata su Real Time L’Uomo dai Testicoli Enormi 434mila e 3% e L’Uomo senza Pene 354mila e 4,5%. Su Tv8 Matrimonio a prima vista Italia” 203mila e 1,6% e 176mila spettatori e 2,8%. Su Nove Clandestino a 100mila e 2,2%.

(Nella foto un momento di Inter-Fiorentina)