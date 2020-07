Ascolti tv analisi 22 luglio: Angela regge l’assalto turco. Ospiti ‘rosicanti’ ai talk: e Gentili batte Parenzo/Telese e Salerno

Superquark batte di misura Come Sorelle, sia per ascolti che per share in una serata con Inter-Fiorentina al 4% sulla pay. Sul podio rimane Federica Sciarelli con Chi l’ha visto?, che stacca i telefilm di Italia1 e Rai2 e i film di Rete4 e La7. In access i talk pieni di ‘anti Conte’: Stasera Italia (Paragone e Molinari) batte Telese e Parenzo (Calenda, Romeo) e Salerno (Gelmini)

Risultati buoni ma non eccezionali per il calcio della Serie A sulla pay, nel post partita free Pressing più vicino a Novantesimo Gol.

Il contesto: il calcio sulla pay, Superquark su Rai1, la prima tv turca su Canale5, e poi ancora film, telefilm, Sciarelli

Un cavaliere novantenne presidia l’arrocco europeo dall’assalto del fantasioso melò prodotto dagli ottomani. Piero Angela ha difeso onorevolmente le mura dell’impero televisivo d’occidente in prima serata, mercoledì 22 luglio. E se la settimana scorsa una partenza stentata di Superquark aveva fatto temere il peggio per Rai1, ieri al programma cult della tv di servizio è bastato rimanere sui livelli della prima puntata per allungare un po’ sulla concorrenza made in Turchia.

Sull’ammiraglia pubblica Piero Angela ha conseguito 2,160 milioni di spettatori e l’11,6% (sette giorni fa era arrivato a 2,281 milioni ed il 11,53%). Mentre su quella privata la serie Come Sorelle ha riscosso 1,960 milioni di spettatori e l’11,3% (la settimana scorsa era arrivata a 2,277 milioni di spettatori ed il 12,5%). In realtà le sorelle turche avevano battuto Superquark nel periodo in sovrapposizione (11,9% a 11,5%) rendendo probabile un sorpasso alla seconda puntata che invece però ieri non c’è stato, nonostante la serie abbia tenuto quasi tutto il proprio bacino di fedeli. Molto probabilmente la settimana scorsa Rai1 aveva sofferto di più la concorrenza del calcio sulla pay tv, con la Juve ed il Sassuolo a 1 milione ed oltre il 5%. Ieri, invece, Inter-Fiorentina ha avuto un ascolto (al lordo dell’intervallo) di 741mila spettatori ed il 4% di share. Sul terzo gradino del podio meter si è confermata Federica Sciarelli (su Rai3 Chi l’ha visto? stabile a 1,691 milioni).

Mentre la sfida dei telefilm è stata vinta nettamente da Italia 1 su Rai2, con Chicago Fire a 1,382 mln spettatori e il 7,3% e NCIS a 742mila e 3,9%. In coda sono arrivati i film di Rete 4 (Ticker con Steven Seagal, 608mila spettatori e il 3,2%) e La7 (Il medico della mutua con Alberto Sordi, 493mila spettatori e il 2,5%).

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00: Tg1 a 3,792 milioni (21,9%); Tg5 a 3,184 milioni (18,1%); TgLa7 a 724mila (4,1%).

In access su Rai1 Techetechete ha conseguito 3,168 milioni di spettatori con il 15,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,726 milioni di spettatori con uno share del 13,7%.

Ecco la graduatoria dei talk, dove tutte le trasmissioni proponevano come piatto principale del menù la presenza di ‘oppositori’ al governo un po’ scornati dopo le decisioni europee.

Su Rete4 Stasera Italia, con Gianluigi Paragone e Riccardo Molinari da Veronica Gentili, ha avuto 1,032 milioni di spettatori e il 5,4% nella prima parte e 1,232 milioni ed il 6,1% nella seconda parte.

Su La7 In Onda ha avuto a 947mila spettatori e il 4,7% con Carlo Calenda e Massimiliano Romeo tra gli ospiti di Luca Telese e David Parenzo.

Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sostituita da Luca Salerno e tra gli ospiti Mariastella Gelmini e Davide Faraone, ha ottenuto e 882mila e 4,22%.

Preserale su Rai1 Reazione a Catena. 2,1 milioni (19,4%) nella prima parte e 3,36 milioni (23,7%) nella seconda parte. Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! a 1,267 milioni di spettatori con 12,2% di share e quella di Avanti un Altro! 2,173 milioni con il 16% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 15,4%, C’è tempo per 13,6%. Su Rai3 Agorà Estate al 6,2% di share e Mi Manda Rai3 Estate 4,2%.

A mezzogiorno. Su Rai1 Rai Parlamento 8,5%. Su Canale 5 la replica di Forum 14,8%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,6% e 3%. Su Italia1 Sport Mediaset 9,2%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Io e Te al 10,9%, Il Paradiso delle Signore 11,2%, La Vita in Diretta Estate ha fatto 13%. Su Canale5 Beautiful 17,4%, Una Vita 18,7% di share, Daydreamer 22%, Il Segreto al 16,8% di share.

In seconda serata su Rai1 SuperQuark Natura 8,1% di share. Su Canale 5 Manifest 8,5% nel primo episodio e 6,9% nel secondo. Su Rai2 Novantesimo Minuto Notte Gol al 5,8%. Su Rai 3 il Tg3 LineaNotte al 5,6%. Su Italia1 Pressing Serie A al 5,7% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di In Onda)