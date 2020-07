Anche i conti della Rai sono da profondo rosso

Libero, pagina 3.

«La crisi economica generata dalla pandemia ha fatto si che Rai, nel 2020, avrà mancati introiti pubblicitari e da canone (in buona parte canoni speciali, quelli giustamente sospesi per esercizi commerciali chiusi per il Covid) per circa 160 milioni». E l’allarme lanciato ieri in commissione Vigilanza dall’ad Rai Fabrizio Salini che ha confermato «per l’anno in corso gli obiettivi di bilancio previsti dal piano industriale», ma dall’altro ha annunciato un 2022 che registrerà una «preoccupante perdita, in buona parte derivante dagli impegni economici per gli eventi sportivi e dalle difficoltà del mercato pubblicitario.

(Nella foto la sede Rai di Viale Mazzini)