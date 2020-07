Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 23 luglio 2020

Su Rai 1 “Nessuno mi può giudicare”, su Rai 2 “Hawaii Five 0”, su Rai 3 “In arte Patty Pravo”, su Rete 4 “I Legnanesi”, su Canale 5 “Temptation Island”, Su Italia 1 “Apes Revolution”, su La7 “In Onda”, su Tv8 “Nel cuore della tempesta”, su Nove “Sotto corte marziale”, su Sky Cinema “Men in Black: International”, su Fox “9-1-1”, su Premium Cinema “V per Vendetta”, su Iris “Facile preda”, su Rai Movie “Machete”

I programmi di prima serata in tv di giovedì 23 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Nessuno mi può giudicare, Alice è una donna di 35 anni ricca e superficiale. Quando il marito la lascia sul lastrico, rischiando anche di farle perdere la potestà su suo figlio, la sua vita prende una svolta inaspettata: è costretta a trasferirsi in un quartiere popolare e a imboccare la via del “mestiere più antico del mondo”.

Rai 2 – Hawaii Five 0, nuova edizione per il tradizionale Show comico partenopeo di Raidue. Alla conduzione Fatima Trotta e Stefano Di Martino, affiancati da un cast di comici composto da volti nuovi e personaggi collaudati…

Rai 3 – In arte Patty Pravo, centodieci milioni di dischi venduti, nove partecipazioni al Festival di Sanremo, premi nazionale e internazionali, un’icona della musica italiana, una donna dalla carriera e dalla vita straordinaria: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. “In arte Patty Pravo” è una prima serata speciale dedicata da Rai3 alla “ragazza del Piper” per celebrare gli oltre cinque decenni della sua carriera. Giovanissima, già nel 1966 divenne un punto di riferimento per le giovani generazioni di allora, pronta a stravolgere tutti i canoni dell’interprete femminile del tempo. Il programma poggia su diversi filoni narrativi e supporti video. Innanzitutto l’intervista tra la protagonista e il conduttore della serata, nonché suo amico, Pino Strabioli. I due si incontrano seguendo le tappe della nuova tournée italiana di Patty Pravo: tra Roma e Venezia.

Rai Movie – Machete, il mercenario messicano Machete viene assoldato per assassinare il senatore texano di estrema destra McLaughlin. Rutilante capolavoro pulp firmato dallo specialista del ‘Tex-Mex’ Robert Rodriguez.

Mediaset

Rete 4 – I Legnanesi, la comicità de I Legnanesi racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

Canale 5 – Temptation Island, il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra

Italia 1 – Apes revolution, ottavo film della saga, con il premio Oscar Gary Oldman. Siamo sull’orlo di una guerra tra scimmie e umani, che decidera’ la specie dominante sulla Terra.

Iris – Facile preda, Cindy Crawford alla sua prima prova cinematografica, nel ruolo di un avvocato di Miami in fuga dagli agenti del KGB.

Premium Cinema – V per Vendetta, in una immaginaria Gran Bretagna del futuro governata da un regime totalitario, un misterioso uomo mascherato dichiara guerra al regime.

Altre emittenti

La7 – In Onda, i programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese

Tv 8 – Nel cuore della tempesta,è’ la storia di Andrea, un’ottima pilota di linea. Durante un viaggio si ritrova nel cuore di una fortissima tempesta. Temendo il peggio effettua un atterraggio d’emergenza. La compagnia aerea avvia un’inchiesta e la commissione stabilisce che la situazione meteorologica non era cosi’ grave da richiedere un atterraggio d’emergenza. Sospesa dal servizio a tempo indeterminato, la ragazza chiede aiuto a due piloti alquanto spericolati per dimostrare le sue ragioni

Nove – Sotto corte marziale, Dopo l’omicidio di un soldato americano, un prigioniero di colore viene ingiustamente incolpato. Il tenente Hart intraprende una lotta contro i pregiudizi dei suoi commilitoni, ottenendo un regolare processo presieduto dal colonnello McNamara.

Sky Cinema 1 – Men in Black: International, Chris Hemsworth e Tessa Thompson nel quarto capitolo della saga. Molly corona il sogno di entrare nell’agenzia segreta. Al fianco di un collega deve smascherare una spia nella filiale di Londra.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto I Legnanesi)