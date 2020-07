Mediaset tutto al femminile

De Filippi, D’Urso e Marcuzzi Le stelle al femminile di Mediaset

Il Secolo XIX, pagina 36, di Tiziana Leone

Niente di nuovo sotto il sole di Mediaset. Reality e intrattenimento per Canale 5, le inchieste delle Iene per Italia 1, l’informazione per Rete4: i palinsesti della prossima stagione del Biscione puntano sui volti di Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Alfonso Signorini, oltre che sul caldo della Champions League in chiaro. Cancellata per via dell’emergenza Covid la tradizionale presentazione dei palinsesti Mediaset, Piersilvio Berlusconi potrebbe tirare fuori qualche asso dalla sua manica nei primi giorni di settembre. Ma difficilmente cambierà qualcosa nelle caselle già assegnate ai vari programmi.

Canale 5 conferma il doppio appuntamento con il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini, il lunedì e il venerdì, serata nella quale se la dovrà vedere con “Tale e quale show” di Carlo Conti su Raiuno. Il mercoledì Alessia Marcuzzi tornerà in onda con una nuova edizione di “Temptation Island”, prima di cedere il posto alla fiction “Made in Italy”, con Greta Ferro e Mar Maria De Filippi gherita Buy, dedicata alla nascita della grande moda italiana. Il martedì e il mercoledì saranno le serate dedicate ai match di Champions League. Il giovedì “Chi vuol essere milionario” tornerà ancora sotto la guida di Gerry Scotti, pronto a condurre anche il preserale con “Caduta libera”, mentre il sabato sera, a sfidare `Ballando con le stelle” di Milly Carlucci sarà ancora “Tu sì que vales”, con la squadra al gran completo: Maria De Filippi, Gerry S cotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mammucari in giuria, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione.

Entrambi i programmi, basati sul pubblico e il contatto fisico, dovranno inevitabilmente rivedere la loro struttura: la presenza del pubblico in studio sarà ridotto al minimo, si fa largo anche l’ipotesi di puntare su una claque di soli congiunti.

(Nella foto Maria De Filippi con Zlatan Ibrahimovic)