Ascolti 21 luglio digital e pay: Sassuolo-Milan al 5%, Dea al 3,1%. Tv8 batte RealTime

Non dispiace in tv la squadra del confermato Pioli e di Zlatan Ibrahimovic. Tra le native digitali in prima serata: su Tv8 Una calda estate 471mila e 2,46%. Su RealTime Primo Appuntamento 433mila e 2,2%. Su Rai Movie Robin e Marian 404mila e 2,1%. Su Iris Pistole roventi 370mila e 2%. Sul Nove Il Ladro di fulmini 360mila e 2%.

Ascolti free: cinque native digitali sopra il 2% di share

Sulla pay il calcio impera, ma fino ad un certo punto. Offerta delle ammiraglie costituita da repliche molto usurate, ieri, martedì 21 luglio sulle generaliste, una fiction contro uno show, Anna Valle contro Gerry Scotti, e poi tanti polizieschi on air e due talk politici a caratterizzare la proposta complessiva. In tema pay, alle 21.45 Sassuolo-Milan su Sky ha avuto 900mila con il 5%, con il match vinto dai rossoneri per due a uno con doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Nel preserale, invece, Atalanta-Bologna ha avuto 544mila spettatori ed il 3,11% di share con la vittoria della Dea per uno a zero.

In prime time le native digital: Tv8, Rai4 e Iris in evidenza

Ecco la graduatoria delle native digitali free, in ordine di ascolti ottenuti. Su Tv8 Una calda estate ha conquistato 471mila spettatori con il 2,46%. Su RealTime Primo Appuntamento per 433mila spettatori e 2,2%. Su Rai Movie Robin e Marian 404mila e 2,1%. Su Iris Pistole roventi 370mila spettatori e fa 2%. Sul Nove Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il Ladro di fulmini è stato seguito da 360mila spettatori con il 2%. Su La5 Scrivimi una canzone raccoglie 330mila spettatori e 1,75%. Su Rai4 Legion a 305mila e 1,6%. Su 20 Insurgent totalizza 247mila spettatori e fa 1,33%. Su TopCrime Deception 178mila spettatori e fa 0,9%. Su Rai5 Cosmopolis 170mila spettatori e fa 0,9%. Su RaiPremium Pechino Express a 102mila e 0,6%.

In seconda serata su Tv8 Passioni dal passato 242mila spettatori con il 2,3%. Su Nove Clandestino 177mila spettatori e 2,3%.

In access su TV8 la replica di 4Ristoranti a 560mila spettatori con 2,9% di share, su Rai4 Criminal Minds 322mila e 1,7%. Su Nove Little big Italy 266mila e 1,4%.

Nel preserale. Su Tv8 4Ristoranti 270mila spettatori con l’1,8%. e su Nove Ce l’avevo quasi fatta 110mila spettatori con lo 0,8%.

Al mattino e al mezzodì su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 93mila spettatori con l’1,1%.

Al pomeriggio su Tv8 La rete non dimentica (ore 14.06) 392mila spettatori e 3,2%. Dal profondo del cuore raccoglie 349mila spettatori e 3,9%. Vite da Copertina 148mila spettatori con 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del post di Sassuolo-Milan)