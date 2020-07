A casa Sky tutti bene

Muccino e Romulus Sky sfodera gli assi

Il Messaggero, pagina 25, di Ilaria Ravarino

Il cinema prende, la tv rende. Gabriele Muccino, dopo lo stop and go del suo Gli anni più belli fermato dal Covid e tornato ora nelle arene, Inverte la rotta passando dal grande al piccolo schermo, alla guida del progetto (e dei primi due episodi) di una serie tv in otto puntate ispirata al suo A casa tutti bene, saga familiare ambientata nel cuore di Roma le cui riprese inizieranno in primavera (il cast, «un mix di attori esordienti e volti noti», non è stato ancora deciso). Lanciato ieri a sorpresa durame la presentazione del listino della prossima stagione di Sky, II nome di Muccino «è stato da sempre un mio obiettivo – ha detto Nicola Maccanico, vicepresidente esecutivo perla programmazione di Sky Italia – perché grazie alla sua capacità di raccontare le famiglie italiane e le emozioni è da sempre un punto di riferimento per il pubblico. La critica non lo riconosce? La gente sl. E Gabriele è la dimostrazione che per faze grandi numeri non serve essere sciatti. Anzi».

IL PUPONE

Oltre a Muccino il comparto seriale di Sky porterà ai. suoi abbonati nel 2021 anche l’attesa serie tv tratta dall’autobiografia di Francesco Totti Il capitano, con Pietro Castellitto nel ruolo del calciatore, dal titolo provvisorio Speravo de morì prima, dedicata agli ultimi due anni di carriera del Pupone. Nella squadra Sky dal 14 settembre la serie gialla in quattro puntate Petra, dai best seller di Alicia Giménez-Bartlett, con Paola Cortellesi, e da ottobre We Are Who We Are di Luca Guadagnino, storia di due adolescenti americani in una base militare italiana.

ANTICA ROMA

Sempre in autunno sarà la volta di Romulus, epico racconto sulla nascita di Roma diretto da Matteo Rovere, della commedia Cops – Una banda di poliziotti di Luca Minsero con Claudio Bisso, e di due nuovi episodi dei Delitti del Barlume. Nel 2021 toccherà allo storico Domina, dramma femminile sull’Antica Roma narrato dal punto di vista dl Kasia Smutnialc/Livia Drusilla, alla. quinta stagione di Gomorra e ad Anna, serie distopica scritta e di- retta da Niccolò Ammanti. Nel “pacchetto” delle serie tv e dei film anche le migliori produzioni Warner e Hbo: tra le serie in arrivo The Undoing – Le verità non dette con Nicole Kidman, il remake di Perry Mason, la quarta stagione di Fargo, la seconda di Yellowstone e la miniserie Lovecraft Country. Già assorbiti negli Stati Uniti dal la piattaforma di proprietà HBO Max, in Italia i prodotti HBO e Warner resteranno sul telecomando Sky almeno fino al 2024: «Il rapporto con loro e stabile e remunerativo. Nel resto del mondo si stanno definendole squadre, e la nostra funziona. Vedremo come andrà nel lungo periodo: ora siamo a inizio campionato, non farei calciomercato».