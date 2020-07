Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 22 luglio 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 22 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Superquark, in questa stagione vedremo una nuovissima serie della BBC, Seven Worlds one Planet è una serie di 7 documentari in cui ogni episodio si concentra su un continente. Oltre 1.500 persone hanno lavorato alla serie, che è stata girata in 41 paesi diversi, per più di 1.794 giorni di riprese. Milioni di anni fa forze incredibili hanno lacerato la crosta terrestre creando i nostri sette continenti, ognuno con il suo clima, il suo terreno e la sua vita unica. Dal colorato paradiso del Sud America al caldo torrido dell’Africa, Seven Worlds One Planet mostra il carattere di ogni continente. Tante sorprendenti storie inaspettate, paesaggi iconici e spettacolare fauna selvatica. Un viaggio che apre gli occhi intorno a un mondo che pensavi di conoscere. Come ogni estate Piero Angela vi accompagnerà alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Il Major Case Response Team, in particolare, si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Big Daddy, New York City, terzo millennio. Sonny, diplomato in legge, vive di rendita in un bellissimo loft. Per far colpo su Corinne si improvvisa padre adottivo del piccolo Julian. Il sentimento è alle porte.

Mediaset

Rete 4 – Ticker, quando un pericoloso terrorista semina il panico negli Stati Uniti, un ex poliziotto viene richiamato in servizio. Con S. Seagal, T. Sizemore.

Canale 5 – Come sorelle, Ipek, poco prima delle nozze, scopre che l’uomo che sta per sposare ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre.

Italia 1 – Chicago Fire, tornano le vicende dei pompieri della Caserma 51 di Chicago. Da questa fortunata serie sono nati 3 spin off: Chicago PD, Chicago Med e Chicago Justice. Nella settima stagione nuove sfide e nuovi drammi per i pompieri e paramedici della Caserma 51. Carl Grissom continuerà a ostacolare Kelly Severide e a colpire Boden. Gabriella partirà per Porto Rico lasciando Il tenente Casey da solo a raccogliere i pezzi prima di poter ricominciare.

Premium Cinema – La Llorona, dal produttore della saga “Saw”, l’horror che riporta al cinema una figura iconica del folclore messicano: la donna fantasma che piange i suoi figli morti.

Iris – Alì, Will Smith nei panni del leggendario campione dei pesi massimi Cassius Clay, divenuto Muhammad Ali’ dopo la conversione all’Islam.

Altre emittenti

La7 – Il medico della mutua, il professor Guido Tersilli gestisce la clinica privata Villa Celeste delle Piccole Ancelle dell’Amore Misericordioso con metodologie totalmente rivolte al risparmio e non alla salute dei pazienti, suscitando le ire dei colleghi.

Tv8 – Tulipani, nel 1980 Anna (Ksenia Solo), giovane donna canadese, lascia Montreal e torna al suo paese d’origine nel Sud Italia per spargere le ceneri della madre. Il destino, però, ha in serbo per lei qualcosa di inaspettato. In seguito a un’esplosione in una grotta, un ispettore di polizia (Giancarlo Giannini) trova il corpo di un eremita arruffato, che una volta era a capo di una potente mafia locale. L’indagine porta rapidamente (e incredibilmente) proprio ad Anna! Quando viene interrogata, l’ispettore scopre che al suo arrivo gli abitanti del villaggio locale l’hanno accolta come la figlia perduta da tempo di un padre leggendario: un contadino olandese testardo che, anni prima, correva il 1952, era arrivato con la sua bicicletta dal Sud dell’Olanda per coltivare i tulipani nel caldo soffocante della Puglia. Ben presto l’ispettore si trova immerso nelle storie appassionate e colorate del miracoloso commercio di fiori di quest’uomo, dei suoi scherzi intenzionali con la folla locale e del suo amore turbolento e vivo. Ma ogni testimone oculare, come prevedibile, racconta la propria versione della storia ed il confine tra realtà e finzione diventa deliziosamente sfocato.

Nove – Robin Hood – La leggenda, quasi per caso Robert Hode, nobile sassone del XII secolo, diventa un fuorilegge in lotta contro un normanno sfruttatore che gli ha usurpato il titolo e i beni.

Sky Cinema 1 – Ma cosa ci dice il cervello?, dal regista di “Come un gatto in tangenziale”, una commedia con Paola Cortellesi. Giovanna mette le sue abilità di agente segreto al servizio degli amici, per vendicarli dei torti subiti.

Fox – Station 19, un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, e le loro vite personali e professionali. A capo della Stazione 19 vi è Pruitt Herrera, padre di Andy, che ha scelto di percorrere la medesima carriera del padre.

