Ascolti tv 20 luglio digital e pay: Juve-Lazio non batte Roma-Inter. Real Time batte Tv8, Nove e Iris

Juventus-Lazio, finita due a uno, ma con i biancocelesti arrivati ancora in partita all’ultimo minuto della gara, ha ottenuto 1,548 milioni e l’8,1%. Tra le native digitali free in prime time: su Real Time Vite al limite a 433mila e 2,1%. Su Tv8 Chloe 423mila e il 2,03%. Sul Nove Breakdown – La Trappola 395mila e 1,92%. Su Iris Danko 364mila e 1,8%.

Ascolti tv calcio: il record rimane a Roma-Inter che domenica su Sky aveva riscosso 1,6 milioni di spettatori ed il 9,1% di share.

Griglia generalista in linea con il lunedì precedente lunedì 20 luglio, ma con una importante opzione alternativa. Ha vinto come sempre Michele Riondino che con le repliche de Il giovane Montalbano2 su Rai1 ha raggiunto il 19,1% di share, con il film di Canale 5 al 9,9% e Made in Sud al 7,1%.

Sulla tv a pagamento in evidenza il calcio della Serie A, con il ‘posticipo’ evento Juve-Lazio. Fino a qualche settimana fa era indicata come la partita scudetto, lo strano procedere del post lockdown ha molto depotenziato il valore decisivo per lo scudetto e, in parte, anche quello degli ascolti. Domenica sera alle 21.45 una combattuta Roma-Inter su Sky aveva riscosso 1,6 milioni di spettatori ed il 9,1% di share. In pratica conseguendo il miglior bilancio post lockdown: Napoli-Milan aveva avuto 1,4 milioni circa e il 7,9%; Bologna-Juve 1,3 milioni con il 6,1% di share, Inter-Sampdoria aveva avuto 1,2 milioni di spettatori ed il 5,8% di share. Sette giorni fa Inter-Torino aveva conseguito1 milione di spettatori ed il 5% di share Gli altri incontro clou avevano fatto meno sul 209 di Dazn.

Su Sky ieri Juventus-Lazio, finita due a uno, ma con i biancocelesti arrivati ancora in partita all’ultimo minuto della gara, ha ottenuto 1,548 milioni e l’8,1%, non battendo Roma-Inter.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 su Real Time e Paramount

In prima serata su Real Time Vite al limite a 433mila e 2,1%. Su Tv8 Chloe ha riscosso 423mila spettatori e il 2,03%. Sul Nove Breakdown – La Trappola ha raccolto 395mila spettatori con l’1,92%. Su Iris Danko raccoglie 364mila spettatori con l’1,8%. Su Rai Premium Innamorarsi a Marrakech a 336mila spettatori e l’1,6%. Su Rai Movie L’uomo del fiume nevoso a 296mila spettatori e l’1,4%. Su 20 Guardiani del destino a 265mila e 1,3%. Su Gulp Il Collegio a 259mila spettatori e 1,2%. Su La5 Now is good a 209mila e 1%. Su Rai4 Daredevil a 184mila spettatori con 0,85%. Su Cine34 Mi faccio la barca a 147mila e 0,7%. Su Mediaset Extra Ciao Darwin 8 a 77mila spettatori e lo 0,5%.

In access su Tv8 4Ristoranti a 556mila e 2,8%. Su Rai4 Criminal Minds a 397mila spettatori con il 2%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 285mila spettatori e 1,5%.

La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 89mila spettatori e 1%.

Al pomeriggio su Tv8 Amore in sciopero 224mila spettatori 2,5%, Un Amore da Favola 389mila spettatori con il 4,4%, Vite da Copertina 133mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Juventus-Lazio)