Ascolti tv analisi 20 luglio: Riondino spegne Pieraccioni. Juve-Lazio batte Made in Sud. Male Porro

Su Rai1 la replica de Il Giovane Montalbano raggiunge il 19,1%, staccando il film pieraccioniano di Canale5, Finalmente la felicità, che si ferma al 9,9%. Sul terzo gradino del podio generalista va Made in Sud, ma con Juventus-Lazio su Sky che ottiene oltre 1,5 milioni e l’8,1% e fa meglio. In access Caruso batte Telese/Parenzo e Gentili

Il Giovane Montalbano soffre un po’ Juventus-Lazio, ma con Morte in mare aperto stacca Finalmente la felicità.

Continuano con successo le repliche del giovane commissario Michele Riondino, sempre più insofferente nei preparativi del matrimonio con Livia. Ieri – lunedì 20 luglio – in servizio ordinario su Rai1 in replica da Vigata con Morta in mare aperto (per Il Giovane Montalbano2 ascolti a 3,8 milioni e 19,1%; in calo rispetto ai 4,233 milioni di spettatori ed il 21,2% di sette giorni prima), la fiction Palomar ha staccato la commedia leggera di Canale 5. Trasmettendo il film Finalmente la felicità (Leonardo Pieraccioni e Ariadna Romero) l’ammiraglia del Biscione ha conquistato 2 milioni e il 9,9%.

La sfida delle ammiraglie è stata destabilizzata da quello che doveva essere lo scontro epico e più atteso della stagione. Su Sky però Juventus-Lazio, finita due a uno, ma con i biancocelesti arrivati all’ultimo confronto distanti in graduatoria dai bianconeri, ha ottenuto 1,548 milioni e l’8,1%, non battendo il miglior incontro del post lockdown (l’altro ieri sera Roma-Inter a 1,598 milioni e 9,1%).

Con tutti questi prodotti ‘forti’ in onda, su Rai2 l’ultima puntata di Made in Sud fresco è arrivata a quota 1,4 milioni di spettatori e 7,1%, precedendo un filotto di proposte variegate

Su Italia 1 la pellicola La Mummia– La tomba dell’imperatore Dragone ha avuto 1,2 milioni di spettatori e il 6,1%, sulla terza rete il film Desconocido si è fermato a 809mila e 3,9%, battuto da Nicola Porro, che pure ha portato a casa una prestazione molto in flessione. Su Rete 4 Quarta Repubblica con tra gli ospiti Giuseppe Provenzano, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Emiliana Alessandrucci, Paolo Zanchetta, Claudio Cerasa, Antonio Tajani, Nello Musumeci, Carlo Calenda, Gaetano Pedullà, Gianfranco Vissani, Gennaro Migliore, Maria Giovanna Maglie, Claudia Fusani, Francesco Storace, Vittorio Sgarbi, Raffaele Fitto, Dolce& Gabbana, ha ottenuto 796mila e il 5,1% (sette giorni prima aveva ottenuto 933mila spettatori e il 5,9%). In coda, infine, è arrivata La7: Eden-Un pianeta da salvare con Licia Colò alla conduzione, ha riscosso 385mila spettatori e il 2,24%.

Le altre partite della giornata

In access su Rai1 Techetechete con la bella ma forse troppo alta versione sceneggiati ha conseguito 2,6 milioni di spettatori con il 13,2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,070 milioni di spettatori con uno share del 15,3%.

Ecco la graduatoria dei talk, dove Luca Telese e David Parenzo continuano a perdere ma ieri solo con Tg2 Post.

Su Rai2 Tg2 Post con Paola De Micheli e Gennaro Sangiuliano ospiti di Luca Salerno, ha ottenuto 1,264 milioni di spettatori e il 6,2% di share.

Su La7 In Onda si è fermato a 1,138 milioni e 5,5% con Nicola Zingaretti ospite di Parenzo e Telese.

Su Rete4 Stasera Italia, con Maurizio Belpietro, Ferruccio De Bortoli, Lando Sileoni, Giorgio Gori, Federico D’Incà da Veronica Gentili, ha avuto 944mila e 4,9% e 1,090 mln e 5,3%.

Preserale su Rai1 Reazione a Catena. 2,188 milioni (19,7%) nella prima parte e 3,342 milioni (23,5%) nella seconda parte. Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! a 1,365 milioni di spettatori con 13% di share e quella di Avanti un Altro! 2,149 milioni con il 15,8% di share.

In seconda serata. Su Rai1 Sette Storie 9,9% di share. Su Canale 5 Il buio nell’anima 6,6%. Su Rai2 90° Minuto Gol Notte 9%. Su Rai3 Linea Notte 3,2%

Ascolti tv daytime

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 15,5%, C’è tempo per 13,7%. Su Rai3 Agorà Estate al 7,9% di share e Mi Manda Rai3 Estate 5,2%.

A mezzogiorno. Su Rai1 Don Matteo 11,4%. Su Canale 5 la replica di Forum 14,7%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,6% e 3%.

Al pomeriggio su Rai1grande exploit di Io e Te con Pierluigi Diaco, che registra l’11,5% di share media con 1,448 milioni di spettatori, nettamente il programma più visto di giorno della rete ammiraglia di viale Mazzini. Il Paradiso delle Signore 11,4%, La Vita in Diretta Estate ha fatto 14,1%. Su Canale5 Beautiful 17,6%, Una Vita 18,8% di share, Daydreamer 22,8%, Il Segreto al 18,1% di share. Su Rai2 Resta a casa e vinci al 3,1%.

Le news delle 20.00: Tg1 3,981 milioni e 23,1%; Tg5 3,395 milioni e 19,3%; TgLa7 894mila e 5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Il giovane Montalbano)