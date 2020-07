Vi raccontiamo la vera adolescenza, con una love story

Sorpresa “Normal People”, la vita reale approda finalmente in una serie tivvù

Il Messaggero, pagina 21, di Ilaria Ravarino

L’adolescenza non ha bisogno di effetti speciali per essere ricordata come un’età straordinaria. E così, in un momento storico in cui 1 ragazzo protagonisti delle varie produzioni televisive vengono dipinti come fragili prede di dipendenze (Euphoria), istinti suicidi (Tredici), sessualità estrema (Baby) e comportamenti al limite (Skam), le piattaforme digitali StarzPlay e Rakuten Tv hanno puntato su una serie davvero rivoluzionaria. In dodici episodi, che racconta i ragazzi come sono: Normal People; ovvero “gente normale”, che vive i primi amori e I primi rapporti sessuali, e i pruni attriti senza colpi di teatro costruiti a tavolino per scioccare.

QUARANTENA

Piccolo fenomeno esploso dorante il lockdown negli Stati Uniti. nato da un romanzo di successo, Persone normali di Sally Rooney, (uscito in Italia nel 2019 per Einaudi) Normal People è il racconto/pedinarnento della storia d’amore fra due studenti, gli irlandesi Mariane e Connell, nata fra i banchi di scuola dei liceo e cresciuta – tra alti e bassi, molti bassi – oltre l’università. Una storia che ha conquistato per il suo approcio quasi documentaristico, realistico fin nel mini dettagli: priMi piani strettissimi, lunghi silenzi, una sceneggiatura che preferisce gli sguardi alle paroIe, e scene di sesso così veritiere da imbarazzare – in più di un momento – lo spettatore.

(Nella foto Normal People)