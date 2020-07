Ascolti tv 19 luglio digital e pay: Roma-Inter record post pandemia su Sky. F1 1,3 milioni e MotoGp 1 live pay. Gomorra batte True Lies

Su Tv8 la Moto Gp con la prima vittoria di Fabio Quartararo ed il grave incidente a Marc Marquez ha avuto 1,4 milioni di spettatori ed il 13,1%; Tra le native digitali free in prime time: su Tv8 Gomorra – La Serie 489mila e 2,6%. Su 20 True Lies 395mila e 2,3%. Su Rai 4 The Quiet a 333mila e 1,8%.

Ascolti motori free: su Tv8 la Moto Gp da Jerez de la Frontera 1,4 milioni e il 13,1%, la F1 da Budapest 1,278 milioni e 10% di share.

C’era sempre Vanessa Incontrada su Rai1 con Non Dirlo al mio capo a contendersi il pubblico familiare e femminile con Canale 5 ieri in tv, domenica 19 luglio, che stavolta ha programmato una fiction in replica per ricordare Paolo Borsellino.

Quando manca solo Juve-Lazio di stasera a completare il turno, le partite della Serie A hanno contraddistinto la giornata assieme alle emissioni dedicate ai motori in chiaro e a pagamento.

In differita su Tv8 la Moto Gp da Jerez de la Frontera con la prima vittoria di Fabio Quartararo ed il grave incidente a Marc Marquez ha avuto 1,4 milioni di spettatori ed il 13,1%; live sulla pay la gara ha avuto 1 milione di spettatori ed il 7,24%; sempre in differita la F1 da Budapest ha avuto 1,278 milioni di spettatori ed il 10% di share. Live su Sky il Gp di Ungheria vinto da Lewis Hamilton e con le Ferrari ancora in difficoltà e arrivate doppiate nelle retrovie ha avuto 1,322 milioni e l’11,04%.

Ma torniamo al calcio. Dalle 21.45 una combattuta Roma-Inter su Sky è stato invece il principale evento sportivo in prima serata finendo per essere una delle partite più viste fino a questo momento. Il match terminato due a due ha riscosso 1,6 milioni di spettatori ed il 9,1% di share. In pratica si tratta del miglior risultato post lockdown: Napoli-Milan aveva avuto 1,4 milioni circa e il 7,9%; Bologna-Juve 1,3 milioni con il 6,1% di share, Inter-Sampdoria aveva avuto 1,2 milioni di spettatori ed il 5,8% di share. Gli altri incontro clou avevano fatto meno sul 209 di Dazn.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Tv8 su 20e Rai4

In prima serata su Tv8 Gomorra – La Serie 489mila spettatori e 2,6%. Su 20 True Lies 395mila spettatori e 2,3%. Su Rai 4 The Quiet a 333mila e 1,8%. Su Real Time La domenica più tradizionale a 290mila e 1,6%. Su Cine34 Le Comiche 2 247mila e 1,33%. Su Iris Lost in traslation 242mila e 1,3%. Su TopCrime C.S.I. 242mila e 1,3%. Su Rai Premium Made in Sud a 214mila e 1,2%. Su La5 Running away 213mila e 1,14%. Su Nove Cambio Moglie ha raccolto 209mila spettatori e 1,1%. Su Rai Gulp Il Collegio a 184mila e 1%. Su Rai Movie Era d’estate a 174mila e 0,9%.

In access su TV8 4 Ristoranti 467mila e 2,6%, su Nove Little Big Italy 276mila e 1,5%.

Nel preserale su TV8 in differita il GP di Formula da Budapest 1,278 milioni di spettatori e 10%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di Roma-Inter)