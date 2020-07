Ascolti tv analisi 19 luglio: Incontrada stacca Tiraboschi. Sky sul podio con Roma-Inter. Tv8 vola con la F1 e la drammatica MotoGP

Nella sfida delle repliche Non dirlo al mio capo batte Paolo Borsellino che precede Roma-Inter. Al pomeriggio la Formula 1 in chiaro ‘battuta’ dalla MotoGp in chiaro, con la gara caratterizzata dalla prima vittoria di Quartararo ma anche dalla caduta di Marc Marquez. Ma la F1 pay supera quella free. In seconda serata la Ds fa meglio di Pressing.

Ascolti day time, con i contenitori fermi o in replica al pomeriggio i Motori vanno forte dall’Ungheria e dalla Spagna sia live Sky che in differita su Tv8

Al pomeriggio i Motori. In prime time Non dirlo al mio capo, alle prese con Paolo Borsellino, Roma-Inter, Giacobbo, Carrà, Purgatori, film e telefilm

Motori in primo piano assieme al calcio domenica 19 luglio, con il day time caratterizzato dalla Formula 1 e dal Motomondiale. In differita su Tv8 la Moto Gp da Jerez de la Frontera con la prima vittoria di Fabio Quartararo ed il grave incidente a Marc Marquez ha avuto 1,4 milioni di spettatori ed il 13,1%, mentre in diretta su Sky ha conseguityo 1 milione di spettatori ed il 7,24%; in differita la F1 da Budapest ha avuto 1,278 milioni di spettatori ed il 10% di share. Live su Sky il Gp di Ungheria vinto da Lewis Hamilton e con le Ferrari ancora in difficoltà e arrivate doppiate nelle retrovie ha avuto 1,322 milioni e l’11,04%. Ma andiamo alla prima serata.

In prima serata Non dirlo al mio capo ha avuto 2,495 milioni di spettatori ed il 13,9% di share (sette giorni prima 2,552 milioni di spettatori ed il 14,2% di share), mentre su Canale 5 la replica della fiction Paolo Borsellino ha avuto 1,759 milioni e 10,5% di share (sette giorni prima Rosy Abate 2 a 1,266 milioni di spettatori e 7,9%).

La fiction in replica ha battuto la partita in onda su Sky dalle 21.45: Roma-Inter, finita 2 a 2 ha ottenuto 1,6 milioni di spettatori ed il 9,1% di share.

Interessante pure la sfida di film e telefilm e altre opzioni ‘fredde’. Ha corso discretamente bene la seconda rete: su Rai 2 Novantesimo Minuto Sera ha riscosso 1,1 milioni di spettatori con il 5,9% e poi il telefilm FBI ha avuto 896mila e 5,1%. Su Italia1 Catwoman ha conseguito 859mila spettatori e il 4,8%, battendo di poco la replica di Rai3, A Raccontare comincia tu, che con Loretta Goggi ospite di Raffaella Carrà ha conquistato 815mila spettatori e il 4,4% di share. In questo contesto tra i docu in replica è prevalso il più radicato: su Rete4 Freedom-Oltre il confine, con Roberto Giacobbo, è arrivato a 739mila e 4,4%, su La7 Atlantide ha avuto solo 346mila e 1,9%, perdendo anche con Tv8 (Gomorra – La Serie è la scelta di 489mila spettatori 2,6%).

Le altre partite di giornata

In access su Rai1 Techetechete a 3,375 milioni e 18,6% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 2,239 milioni di spettatori e 12,4%. Su Rai2 90° Sera (già segnalato) 1,1 milioni di spettatori e 5,9%, su Italia1 CSI Miami ha registrato 982mila spettatori con il 5,5%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 870mila spettatori e 5% e poi 1,052 milioni e 5,8%. Su Rai3 Così è la vita 534mila e 2%. Su La7 Uozzap! a 272mila e 1%.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 1,948 milioni e 16,6% e 2,9 milioni e 20,8%. Su Canale 5 Avanti un altro! a 825mila spettatori e 7,3% e 1,483 milioni e 11%.

Al mattino su Rai1 Linea Blu 17,2% e 22,3%; Linea Verde Tour 18,1%, Santa Messa 19,3%, Linea Verde Estate 20,9%. Su Canale5 Melaverde 15,8%.

Al pomeriggio su Rai1 il meglio di Domenica In-il meglio di 12%, Ora o mai più 12,4%. Su Canale5 L’Arca di Noè 13,5%, Una Vita 11,1%.

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 8,1%. Su Canale 5 Rise 5,9% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 7,4%. Su Italia 1 Pressing al 6,9%. Su Rai 3 Insonnia 3,1%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 3,480 milioni e 21,38%; Tg5 a 2,738 milioni e 16,65%; TgLa7 596mila e 3,62%. Edizione tg più seguita: alle ore 13.30, Tg1 3,877 milioni e 26,63%

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico della MotoGp, la caduta di Marc Marquez)