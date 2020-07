Luca Argentero twitta: “Le nuove puntante di Doc sono pazzesche”

Quotidiano Nazionale, pagina 31, di Barbara Berti

«Missione compiuta! Le nuove puntate sono pazzesche… le vedrete in autunno». Lo scrive su Twitter Luca Argentero riferendosi alla serie televisiva che lo vede protagonista, Doc – nelle tue mai, le cui riprese erano state interrotte interrotta dall’emergenza sanitaria, facendo si che la serie andasse in onda su Raiuno – durante il lockdown con grandissimo successo – solo fino alla quarta puntata.

Ispirata alla storia vera del dottor di Pierdante Piccioni (autore con Pierangelo Sapegno dei tre best seller Meno dodici, 2016, Pronto soccorso, 2017 e dell’ultimo Colpevole di amnesia), la serie, prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, la serie ha per protagonista Andrea Fanti (Luca Argentero), eccellente primario di medicina interna che, a seguito di un colpo di pistola sparato dal padre di un ragazzo deceduto in ospedale, perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni e si ritrova a essere un paziente. Al risveglio dal coma, Fanti per via del trauma cerebrale ha cancellato anche la morte del figlio e la rottura del suo matrimonio.

