Stasera in Tv: cosa vedere domenica 19 luglio 2020

Su Rai 1 “Non dirlo al mio capo”, su Rai 2 “F.B.I.”, su Rai 3 “A raccontare comincia tu”, su Rete 4 “Freedom”, su Canale 5 “Paolo Borsellino”, Su Italia 1 “Catwoman”, su La7 “Atlantide”, su Tv8 “Gomorra – La serie”, su Nove “Cambio moglie”, su Sky Cinema “Boris – Il film”, su Fox “Homeland”, su Premium Cinema “Detective Pikachu”, su Iris “Lost in translation”, su Rai Movie “Era d’estate”.

I programmi di stasera in tv di domenica 19 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Non dirlo al mio capo, Lisa è diventata socia dello studio Vinci, ma Enrico spera che non superi l’esame d’avvocato per rendere nullo l’accordo stipulato tra loro e riprendersi le quote che le aveva ceduto. Nel frattempo, Massimo Altieri, giovane avvocato rampante, cerca di intentare una causa allo studio mettendo Lisa ed Enrico davanti a una enorme richiesta di danni.

Rai 2 – F.B.I., gli agenti Bell e Zidan lavorano alle indagini sul rapimento di uno scienziato russo, coinvolto, in passato, nella produzione di armi chimiche…

Rai 3 – A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà incontra ancora una volta una donna di spettacolo dal talento straordinario: Loretta Goggi. Artista tra le più versatili e dall’eleganza senza tempo, la Goggi ripercorre con Raffaella i momenti più belli della sua intensa carriera e quelli più difficili della sua vita privata.

Rai Movie – Era d’estate, estate 1985. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vengono trasferiti d’urgenza all’Asinara insieme alle loro famiglie in seguito ad una minaccia più allarmante del solito. I giudici stanno lavorando al maxiprocesso penale che, la storia insegna, porterà in carcere molti dei protagonisti della criminalità organizzata.

Mediaset

Rete 4 – Freedom – Oltre il confine, avventura scoperta indagine. un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

Canale 5 – Paolo Borsellino, Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini interpretano i giudici del pool antimafia di Palermo, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, impegnati nella disperata guerra contro la mafia.

Italia 1 – Catwoman, basato sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, con il premio Oscar H. Berry nei panni di Catwoman. Patience Phillips si trasforma nella misteriosa gatta ladra.

Iris – Lost in translation, Bob, star in declino, è a Tokyo per fare una pubblicità. Nel lussuoso hotel dove soggiorna, fa amicizia con una giovane donna, Charlotte.

Premium Cinema – Detective Pikachu, primo film di Pokemon realizzato in live action. Il giovane Tim si unisce al detective Pikachu per far luce sulla misteriosa scomparsa di suo padre.

Altre emittenti

La7 – Atlantide, storia di uomini e mondi, di Andrea Purgatori.

Tv8 – Gomorra – La serie, il progetto televisivo parte da una storia del tutto originale, un monumentale arco narrativo che racconta il destino di due grandi famiglie. L’affresco di una realtà nella quale i valori seguono spesso logiche perverse, dettate dall’istinto di sopravvivenza. Non solo logiche criminali, nella serie trovano spazio anche le dinamiche e i legami familiari tipici della grande saga televisiva. Una struttura narrativa da lunga serialità, che iscrive idealmente Gomorra – La Serie nel novero dei grandi racconti contemporanei. Da un lato, un potente clan e i complessi meccanismi che regolano la gestione e il mantenimento di un impero camorristico, partendo dall’ordinario esercizio del potere, passando per l’ideazione di nuove strategie di ampliamento, fino ad arrivare alla guerra armata, strumento ultimo di affermazione. Dall’altro figure grandi e piccole che la Camorra la combattono e che, con gesti che vanno dall’eroismo quotidiano all’affermazione della legalità, lavorano incessantemente per contrastare e smontare un “Sistema” che è solo foriero di morte.

Nove – Cambio moglie le vicende di due mogli che per una settimana si scambiano reciprocamente marito, figli e lavoro, senza sapere niente su come saranno le loro nuove abitudini.

Fox – Homeland, stagione conclusiva per la spy story vincitrice di 5 Golden Globe e 8 Emmy. Carrie è in ospedale e cerca di riprendersi dopo i drammatici eventi occorsi in Russia.

Sky Cinema 1 – Boris – Il film, il super cast dell’omonima serie cult ritorna nella commedia co-diretta da Mattia Torre. Un ambizioso regista di fiction tenta il grande salto nel cinema con un film d’autore.

