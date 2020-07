Ascolti tv 17 luglio: Il giovane Montalbano fa il triplo di Canale5, battuta pure da Italia1, Rai2 e Rai3

Ascolti Tv: Michele Riondino atterra anche al venerdì con il prequel vigatese in replica

Col calcio della Serie A in pausa dopo il turno infrasettimanale (in ballo c’era la Serie B su Dazn), venerdì 17 luglio Il giovane Montalbano andava per la prima volta in onda nella seconda collocazione settimanale con le repliche della seconda stagione e La stanza numero due ed ha vinto facile contro la serie tv fresca di Canale5. Su Rai1 Michele Riondino ha avuto 3,663 milioni di spettatori ed il 20,6%. Su Canale 5 Manifest2 si è fermato a 1,055 milioni e 7,1%.

Come è andata la sfida tra Veronica Gentili e Paolo Mieli? Su Rai3 La Grande Storia ha avuto 1,077 milioni di spettatori e il 5,9%, su Rete4 Stasera Italia News Speciale ha riscosso 843mila spettatori e 4,5%.

Questo invece l’ordine di arrivo dei film delle reti ‘giovani’, entrambi vicini all’ammiraglia, battuta per spettatori ma non per share, e de La7, staccata in coda: su Italia 1 Un’estate ai Caraibi 1,178milioni e 6,9%, su Rai2 Maleficent 1,1 milioni e 5,8%, su La7 L’oro di MacKenna 510mila e 3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Il giovane Montalbano)