Stasera in Tv: cosa vedere sabato 18 luglio 2020

Su Rai 1 “Grazie a tutti show”, su Rai 2 “Incubo biondo”, su Rai 3 “Febbre da cavallo”, su Rete 4 “Una vita”, su Canale 5 “La sai l’ultima?”, Su Italia 1 “La grande Gilly Hopkins”, su La7 “Sette anni in Tibet”, su Tv8 “Terminator”, su Nove “In un altro paese”, su Sky Cinema “L’uomo con i pugni di ferro”, su Fox “Grey’s Anatomy”, su Premium Cinema “Heart of the sea”, su Iris “Spy”, su Rai Movie “Silence”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 18 luglio 2020

RAI

Rai 1 – Grazie a Tutti Show, un best of di Grazie a Tutti del 2009 dove Gianni Morandi ripercorrerà la sua carriera che ha segnato la storia della m usica italiana da oltre 50 anni. Una serata all’insegna della musica dal vivo, con ospiti illustri che si esibiranno in performance live,

Rai 2 – Incubo biondo., una relazione con Caroline, una donna separata, distrugge il rapporto tra James e la moglie Margot. A risentirne maggiormente è la figlia Elle che, divenuta grande, medita vendetta contro la donna.

Rai 3 – Febbre da cavallo, Bruno Fioretti detto “Mandrake”, indossatore morto di fame, Armando Pellicci detto “Er Pomata”, disoccupato, ricco solo d i grandi risorse truffaldine, e Felice Roversi, parcheggiatore abusivo sono tre amici alle prese col vizio delle scommesse ippiche. I tre trascorrono gran parte del loro tempo cercando di mettere insieme i soldi per scommettere.

Rai Movie – Silence, XVII secolo. Padre Sebastian Rodrigues e padre Francisco Garupe, due giovani missionari gesuiti portoghesi, intraprendono un lungo viaggio, irto di pericoli, per raggiungere il Giappone e andare alla ricerca del loro insegnante e mentore scomparso, padre Christovao Ferreira.

MEDIASET

Rete 4 – Una vita, una storia di contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano, che confluiscono in un unico spazio: Acacias 38, un maestoso edificio situato in un quartiere borghese di una grande città spagnola. L’amore, la passione, la gelosia, la vendetta, l’odio e la gioia: questi ingredienti faranno parte delle vicende che coinvolgeranno i personaggi. Con la firma dell’amata autrice de “Il Segreto”, Aurora Guerra.

Canale 5 – La sai l’ultima?, in ogni puntata si sfideranno tre squadre composte da cinque concorrenti ciascuna e capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla.

Italia 1 – La grande Gilly Hopkins, una bambina di 11 anni, che passa da una casa-famiglia all’altra, finisce nell’abitazione di Maime Trotter, una mamma adottiva molto strana.

Premium Cinema – Heart of the sea, adattamento cinematografico del romanzo di N. Philbrick, ispirato alla vera storia del viaggio drammatico della baleniera Essex

Iris – Spy, Samantha Caine,insegnante in una cittadina di provincia, soffre d’amnesia. Mick,detective privato in difficolta’, l’aiuta a cercare il suo passato.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Sette anni in Tibet, la storia di uno scalatore di montagne austriaco, Heinrich Harrer, il quale tenta di raggiungere la cima dell’Himalaya durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo numerose avventure, si ritrova in Tibet e diventa amico del Dalai Lama, conquistando una meta ben più difficile: l’umiltà e la maturità personale.

Tv8 – Terminator, nel futuro Skynet, un sistema computerizzato, combatte un guerra contro i suoi stessi creatori, gli umani che si coalizzano attorno al loro capo John Connor. Skynet decide allora di inviare indietro nel tempo un T-800, un cyborg evoluto, che ha come unico obiettivo quello di trovare e “terminare” Sarah Connor, futura madre di John… Primo capitolo di una saga che ha fatto storia.

Nove – In un altro paese, Il documentario diretto da Marco Turco, che ripercorre la storia di Cosa Nostra dagli anni ’70 fino a oggi e gli intrecci con la politica italiana.

Sky Cinema 1 – L’uomo con i pugni di ferro, Kung fu Movie presentato da Quentin Tarantino, con Rza, Russell Crowe e Lucy Liu. Cina, XIX secolo: un fabbro abile nel forgiare armi viene coinvolto in una sanguinaria guerra fra clan.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilita’ all’ospedale.

(Nella foto Grey’s Anatomy)