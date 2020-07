Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 17 luglio 2020

Su Rai 1 “l giovane Montalbano”, su Rai 2 “Maleficent”, su Rai 3 “La grande storia”, su Rete 4 “Stasera Italia”, su Canale 5 “Manifest”, Su Italia 1 “Un’estate ai Caraibi”, su La7 “L’oro di Mackenna”, su Tv8 “Italia’s Got Talent”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “King of Thieves”, su Fox “The Big Bang Theory”, su Premium Cinema “San Andreas”, su Iris “Lolo”, su Rai Movie “Lo stato contro Fritz Bauer”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 17 luglio 2020

RAI

Rai 1 – Il giovane Montalbano, Sicilia, primi anni 1990. Un giovane Salvo Montalbano, appena divenuto commissario nella natìa Vigata, comincia le sue prime indagini. Ritroviamo i personaggi che hanno riempito le storie del commissario più amato d’Italia nel loro periodo giovanile, scoprendone il passato, gli amori e ciò che erano da giovani.

Rai 2 – Maleficent, quando la principessa Aurora viene al mondo, tutto il regno è entusiasta. L’unica ad essere furiosa è la strega cattiva Malefica (Angelina Jolie) che maledice la piccola, prefigurandole la morte al compimento dei sedici anni per via di una puntura di un dito sul fuso di un filatoio. Crescendo sotto l’ala protettiva del padre e delle tre fatine Giuggiola, Florina e Verdelia, Aurora si ritroverà al centro di un conflitto tra il regno della foresta che ha imparato ad amare e il regno umano a cui appartiene mentre Malefica realizzerà che la principessa potrebbe essere la chiave per la pace, prendendo drastiche decisioni che cambieranno per sempre entrambi i mondi.

Rai 3 – La grande storia, la storia raccontata dal vivo attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

Rai Movie – Il sapore del successo, Lo chef Adam Jones ha distrutto la sua brillante carriera a causa della droga e del suo carattere scorbutico e presuntuoso. Ora Adam si è disintossicato e ha deciso di riscattarsi. L’occasione è un ristorante di Londra che aspira a ricevere le tre stelle Michelin, così Adam riunisce la sua vecchia squadra e insieme al gruppo cercherà di organizzare il miglior ristorante.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia, Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Canale 5 – Manifest, Mentre la famiglia Stone e’ coinvolta in una sparatoria, Ben va in missione per localizzare due passeggeri del Volo 828 che sono misteriosamente scomparsi.

Italia 1 – Un’estate ai Caraibi, Enrico Brignano, Gigi Proietti e Biagio Izzo in uno spassoso intreccio di storie di italiani in vacanza, nella paradisiaca cornice di Antigua.

Premium Cinema – San Andreas, Dopo un disastroso terremoto, un pilota di elicottero della squadra di soccorso dei pompieri di Los Angeles tenta di salvare i suoi cari. Con D. Johnson.

Iris – Lolo, Durante una vacanza nel sud della Francia, la sofisticata e chic Violette incontra Jean-Rene’, un informatico un po’ imbranato ma amante della vita.

ALTRE EMITTENTI

La7 – L’oro di Mackenna, Il bandito Colorado rapisce il maresciallo McKenna poichè è convinto che questi sia in possesso della mappa in grado di rivelare dove si nasconda il leggendario oro delle montagne. Il malvivente non è l’unico uomo alla ricerca del mitico tesoro, anche la cavalleria è interessata al bottino e sono in viaggio verso lo stesso territorio indiano.

Tv8 – Italia’s Got Talent, gran finale per lo show che vede in giuria Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich. Alla conduzione di Enrico Papi.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – King of Thieves, Michael Caine e Jim Broadbent nel thriller che ricostruisce un furto passato alla storia. Gran Bretagna: un gruppo di criminali in pensione mette a segno la rapina di Hatton Garden.

Fox – The Big Bang Theory, ultima stagione per la serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Mentre Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, a Pasadena non si sta tranquilli come sperato.

(Nella foto Il giovane Montalbano)