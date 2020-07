Ascolti 14 luglio digital e pay: Atalanta-Brescia per 500mila su Sky. Tv8 batte Rai4

Va forte sul campo, ma un po’ meno sui meter, la squadra di Giampiero Gasperini. Tra le native digitali in prima serata: su Tv8 La tata dei desideri 546mila e 2,8%. Su Rai4 Max Payne 494mila e 2,5%. Su Iris Tamburi lontani 397mila e fa 2%. Su Nove The Rock 372mila e 2,2%. Su 20 Divergent 371mila e 2,1%.

Ascolti free: cinque native digitali sopra il 2% di share

Sulla pay il calcio comanda, ma fino ad un certo punto. Offerta delle ammiraglie costituita da novità, ieri, martedì 14 luglio sulle generaliste, un telefilm contro uno show, e poi tanti polizieschi on air e due talk politici a caratterizzare la proposta complessiva. In tema pay, alle 21.45 Atalanta-Brescia su Sky ha avuto 500mila con il 2,7%. Un buon risultato, ma non all’altezza della spettacolarità della partita finita per 6 a 2.

In prime time le native digital: Tv8, Rai4 e Iris in evidenza

Ecco la graduatoria delle native digitali free, in ordine di ascolti ottenuti. Su Tv8 La tata dei desideri ha conquistato 546mila spettatori con il 2,8%. Su Rai4 Max Payne a 494mila e 2,5%. Su Iris Tamburi lontani 397mila spettatori e fa 2%. Sul Nove The Rock ha raccolto 372mila spettatori con 2,2%. Su 20 Divergent totalizza 371mila spettatori e fa 2,1%. Su Real Time Primo appuntamento a 349mila spettatori e 1,7%. Su Rai Movie Viva l’Italia 347mila e 1,7%. Su RaiPremium Dove la trovi una come me a 330mila e 1,8%. Su Mediaset Extra Mai dire gallery 215mila spettatori con l’1,1%. Su La5 Oggi sposi niente sesso raccoglie 196mila spettatori e 1%. Su La7d Drop Dead Diva a 136mila e 0,7%, su Cine34 South Kensington 49mila e 0,3%.

In access su TV8 la replica di 4Ristoranti a 484mila spettatori con 2,5% di share, su Rai4 Criminal Minds 304mila e 1,6%. Su Nove Little big Italy 281mila e 1,4%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi di Italia 225mila spettatori con l’1,5%. e su Nove Ce l’avevo quasi fatta 144mila spettatori con l’1%.

Al mattino e al mezzodì Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 93mila spettatori con l’1%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 139mila spettatori con 1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del post di Atalanta-Brescia)