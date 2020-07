Ascolti tv analisi 14 luglio: Hunziker batte The Resident al fotofinish. Super Berlinguer, boom Pozzetto. Dea al 2,7%

Vittoria di misura in sovrapposizione per la puntata speciale di All Together Now (che ha eletto campionessa Daria Biancardi) sulla seconda stagione di The Resident. Sul podio @CartaBianca, che precede Il Ragazzo di campagna. Telese e Parenzo giù sia in prima serata che in access, dove va sempre più forte la Gentili.

Ascolti, dinamiche, prevale Hunziker in sovrapposizione: Rai1 ha avuto 1,815 milioni di spettatori ed il 10%, Canale 5 1,955 milioni di spettatori e il 10,8%.

Il contesto: il telefilm ospedaliero in prima tv su Rai1, la puntata speciale di All Together Now su Canale5, Berlinguer contro il cognato, i telefilm polizieschi su Rai2 e Italia1 e la pellicola vintage di Rete4, calcio pay con un incredibile match Atalanta-Brescia

Un po’ di prodotto fresco – ma con il calcio in primo piano prima serata – martedì 14 luglio in tv, con uno spettacolare Atalanta-Brescia (eccezionale 6-2 della Dea) che però ha appassionato ‘solo’ mezzo milione di spettatori con il 2,7% di share. Per il resto, grande equilibrio e qualche sorpresa. Su Rai1 il telefilm alla seconda stagione The Resident ha ottenuto 1,8 milioni di spettatori e il 10% di share. Dall’altra parte della barricata lo show in di Canale 5, All Together Now-La supersfida, con Michelle Hunziker, J-Ax, il muro di esperti e tanti talenti, ha avuto 1,632 milioni e l’11,4%, ma finendo dopo l’una di notte. Nel periodo in sovrapposizione Rai1 ha avuto 1,815 milioni di spettatori ed il 10%, Canale 5 1,955 milioni di spettatori e il 10,8%.

Nella gara per il terzo posto interessante la sfida tra il talk di Rai3 e il film di Rete 4 con Renato Pozzetto. Su Rai3 #Cartabianca con Mauro Corona, Mario Monti, Massimo Cacciari, Paolo Mieli, Gianrico Carofiglio, Andrea Scanzi, Alberto Zangrillo, Fabrizio Pregliasco, Susanna Schimperna, Mara Carfagna tra gli ospiti di Bianca Berlinguer ha portato a casa una delle migliori prestazioni stagionali a quota 1,361 milioni di spettatori ed il 7,7% (1,169 milioni di spettatori ed il 6,3% la puntata scorsa prima). Il picco è arrivato con Corona, a 1,855 milioni, mentre lo share è arrivato al 10,7% prima del finale, dopo la chiusura del telefilm di Rai1. Ottima comunque la prestazione de Il Ragazzo di campagna, a quota 1,335 milioni ed il 7%. Berlinguer ha stracciato In Onda Focus (494mila e 2,6%), mentre Pozzetto ha superato i telefilm di Italia 1 (Chicago PD ha riscosso 1,2 milioni ed il 6,5%) e Rai2 (Squadra Speciale Cobra 11 si è fermato a 976mila e 4,9%).

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00.

Tg1 a 3,992 milioni (23,5%); Tg5 a 3,121milioni (18%); TgLa7 706mila (4,1%).

In access tra i talk ha vinto Rete4, con Veronica Gentili che si conferma in crescendo e batte ancora i maschi in competizione. Stasera Italia con Augusto Minzolini, Pierferdinando Casini, Chicco Testa, Raffaele Fitto tra gli ospiti, ha conquistato 1,060 milioni di spettatori e il 5,7% di share e poi 1,3 milioni e 6,5% nella seconda parte. Su Rai2 Tg2Post con Luca Salerno alla conduzione e tra gli ospiti Antonio Tajani, Claudio Cerasa, Agnese Pini ha avuto 1 milione e il 5%. Su La7, infine, In Onda in versione con Pierpaolo Sileri, Marco Damilano, Andrea Crisanti tra gli ospiti ha conseguito 876mila spettatori e 4,4%.

Nella stessa fascia: Su Rai1 Techetechete raccoglie 3,7 milioni di spettatori e il 18,5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 2,949 milioni di spettatori con uno share del 14,8%.

Nel preserale vince Rai1 con le nuove puntate di Reazione a Catena. Su Rai1 Reazione a Catena 2,1 milioni di spettatori e 20,3% e 3,165 milioni di spettatori e 23,1%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 1,2 milioni di spettatori e 12,2% mentre Avanti un Altro 2,080 milioni di spettatori e 15,9%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate al 16,5% di share e C’è tempo per al 14,4% di share. Su Rai3 Agorà Estate al 7%. Su La7 Omnibus al 3,8% e Coffee Break al 3,8%.

A mezzogiorno su Rai1 Don Matteo 12,6%. Su Canale5 Forum in replica 14,6%. Su Rai3 Mia manda Rai3 5,2%, Tutta salute 5,3%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 3,9% e 3%.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 10,3% e Il Paradiso delle signore in replica 11,9%. La Vita in Diretta 14,6%. Su Canale5 Beautiful 19,3%, Una Vita 20%, Daydreamer 23%%, Il Segreto al 16,5%, Inga Lindstrom 13,2%. Su Rai 2 Resta a casa e vinci 2,7%.

In seconda serata. Su Rai 1 Codice la vita è digitale 5,8%. Su Canale 5 Tg5 Notte 7,4%. Su Rai 2 Novantesimo Minuto Notte Gol raccoglie il 4,2%.

(Nella foto un momento clou di All Together Now la supersfida, la vittoria della palermitana Daria Biancardi)