I mitici 80 anni di Renato Pozzetto

I favolosi Ottanta (anni) di Renato Pozzetto Snobbato dai critici e adorato dagli italiani

Il Giornale, pagina 25, di Pedro Armocida

Nato nell’anniversario della presa della Bastiglia, alla fine ha conquistato il cinema italiano nei meravigliosi – attenzione, iperbole contro i negazionisti – anni ’80, gli stessi che ha compiuto proprio ieri. Scrivere di Renato Pozzetto il giorno dopo il suo compleanno fa capire che cosa vuol dire essere veramente «popolari» in Italia. Dove non è facile essere amati da tanti né tantomeno mettere d’accordo tutti: destra, sinistra, Nord, Sud e Centro. La prova? I social si sono trasformati in un lungo tappeto ricamato da continue citazioni, meme (il più gettonato quello con la foto di Sylvester Stallone «separato alla nascita») e, soprattutto, link di YouTube con spezzoni dei film di Pozzetto – su Twitter è arrivato a essere secondo nelle tendenze – e delle sue battute più famose («eh la madonna!», «tovaglia a metro, taaac!», «signora non ho mica paura che m’inculi ho paura che mi morda» detto alla padrona dell’alano «buono perché castrato»). Anche solo così, con questi tasselli slabbrati di qualità filologica Vhs, si può ricostruire il puzzle di un pezzo importante della commedia all’italiana.

In Italia mancano tradizionalmente studi sugli attori e non esiste una storia della produzione del cinema. Ecco, Renato Pozzetto è il paradigma dell’unione felice tra il lavoro attortale, minimale mai gigionesco, e il successo al botteghino. Forse anche per questo la critica l’ha un po’ snobbato. A parte le incursioni nel cinema d’autore come quello di Alberto Lattuada, un altro grande lombardo che lo diresse nel 1976 in Oh, Serafina!. Curioso perché proprio con Lattuada, in Cuore di cane, esordi qualche mese prima Cochi Ponzoni che, con Pozzetto, ha formato una delle coppie comiche più all’avanguardia del nostro cabaret. La loro comicità impalpabile ma sulfurea, nonsense, è stata anche definita surreale che però «non significa irreale – sottolinea Pozzetto – credo sia invece un modo fantasioso di tradurre modi e sentimenti della vita vera». E da dove veniva questa vita vera? Qui il racconto di un artista, che è sempre rimasto un ragazzo di campagna come il film di Castellano e Pipolo (a proposito c’è chi si è divertito a fare un finto ma realistico trailer in versione Black Mirror), si intreccia con quello di un territorio. E Milano e la sua periferia tra gli anni Cinquanta e Sessanta: «Sono cresciuto – ha raccontato Pozzetto a Porta Ticinese. La mia zona malfamata aveva il nome esotico e un po’ sinistro di Baia del Re. Lì giravano moto e macchine truccate».

(Nella foto Il Ragazzo di Campagna)