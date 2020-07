Ascolti tv 13 luglio digital e pay: l’Inter e Pinocchio accendono la pay. Tv8 vince con Premonition

Ascolti tv calcio: Inter col Torino al 5%, Napoli-Milan aveva fatto il 7,9%

Griglia generalista in continuità estiva. Ha vinto come sempre Michele Riondino – lunedì 13 luglio – con le repliche de Il giovane Montalbano2, che su Rai1 ha raggiunto il 21,3% di share, con tutte le altre proposte generaliste sotto il 10% e la maggior parte a fatica sopra il 5%.

Sulla tv a pagamento in evidenza il calcio della Serie A, con il ‘posticipo’ Inter-Torino. La partita finita con la vittoria interista per tre a uno, in rimonta, ha conseguito 1 milione di spettatori ed il 5% di share (la sera prima Napoli-Milan a 1,4 milioni circa e 7,9%). Ma in luce si è messa anche la prima tv della pellicola Pinocchio, firmata da Matteo Garrone e con Roberto Benigni tra i protagonisti.

Su Sky Cinema Uno e SkyCinema Family la pellicola tratta dal romanzo di Collodi ha avuto 367mila spettatori cumulati. Per SkyTg24 le news delle 12.30 a 122mila e 1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 su Real Time e Paramount

In prima serata su Tv8 Premonition ha riscosso 501mila spettatori e il 2,4%. Su Real Time Vite al limite a 369mila e 1,7%. Su Paramount Network Bad Boys II ha ottenuto 354mila spettatori e l’1,8%. Su Rai Movie Preparati la bara a 319mila e 1,5%. Sul 20 Sopravvissuti a 319mila con l’1,5 %. Sul Nove Mani di Fata ha raccolto 300mila spettatori con l’1,4%. Su Rai Premium Trenta caffè per innamorarsi a 239mila spettatori e l’1,1%. Su Rai4 Daredevil a 206mila spettatori con l’1%. Su Iris Beetlejuice raccoglie 189mila spettatori con lo 0,9%. Su Cine34 Come è dura l’avventura a 167mila e 0,8%. Su La5 La nemica della porta accanto a 159mila e 0,75%. Su Rai5 LL’Arte d’o Sole a 137mila spettatori e 0,7%.

In seconda serata su Dmax Wrestling Raw 128mila spettatori e l’1,2%, su Rai4 Jessica Jones segna 124mila spettatori e l’1%.

In access su Tv8 4Ristoranti a 556mila e 2,7%. Sul 20 Big Bang Theory a 383mila spettatori e 2% e 533mila spettatori e 2,6%. Su Rai4 Criminal Minds a 381mila spettatori con l’1,9%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 302mila spettatori e 1,5%.

In preserale su Tv8 Cuochi di Italia 236mila spettatori con l’1,4%.

La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 101mila spettatori con l’1,1%.

Al pomeriggio su Tv8 La Verità su Mia Figlia 404mila spettatori e il 3,3%, Un Amore da Favola 389mila spettatori con il 4,4%, Vite da Copertina 192mila spettatori con il 2,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Pinocchio)