Ascolti tv analisi 13 luglio: Vigata oscura Hollywood, Made in Sud sul podio. Porro non s'impenna con Vespa. Gentili batte i maschi

Su Rai1 la replica de Il Giovane Montalbano raggiunge il 21,2%, staccando il film di Canale5, Appuntamento con l’amore, zeppo di star Usa che si ferma al 9,7%. Sul terzo gradino Made in Sud, con Inter-Torino su Sky che fa meno di Napoli-Milan della sera prima, ma fa più ascolti di Porro. In access Gentili batte Caruso (sostituto Moreno) e Telese/Parenzo.

Quarta Repubblica con Autostrade, congiura anti-Berlusconi, Covid, Islam, Immigrati e ammalati, e tanti altri argomenti sulla griglia estiva ha ottenuto 100 mila spettatori e mezzo punto in meno di sette giorni prima.

Potrebbe andare a Temptation Island, innescando un clamoroso mix tra virtuale e reale (?) il giovane commissario Michele Riondino, sempre geloso della sua fidanzata Livia. Ieri – lunedì 13 luglio – in servizio ordinario su Rai1 in replica da Vigata con L’uomo che andava appresso ai funerali (per Il Giovane Montalbano2 ascolti a 4,233 milioni ed il 21,2; 3,894 milioni di spettatori ed il 20,5% sette giorni prima), l’attore tarantino ha distanziato nettamente Canale 5. Trasmettendo il film carico di star Valentine’s Day- Appuntamento con l’amore (Julia Roberts, Anne Hathaway e Jennifer Garner, Ashton Kutcher, Bradley Cooper, Patrick Dempsey tra gli altri) l’ammiraglia del Biscione ha conquistato 1,875 milioni e il 9,7%.

Con tutti questi prodotti ‘forti’ in onda, Rai2 (Made in Sud fresco) è arrivata terza a quota 1,624 milioni di spettatori e 8%, precedendo un filotto di proposte tutte vicine al 5% di share e sopra e sotto quota un milione.

Su Italia 1 la pellicola 47 Ronin, con Keanu Reeves protagonista, ha avuto 1,036 milioni di spettatori e il 5,1%, mentre su Sky Inter-Torino, finita tre a uno, ma con la rimonta nerazzurra nel secondo tempo, ha ottenuto 1 milione e il 5%.

Meno ha fatto la pellicola tedesca sulla terza rete (The Guilty-Il colpevole a 958mila e 4,4%), mentre è stato sopra tutti questi concorrenti, a lungo, Nicola Porro, che pure ha portato a casa una prestazione in flessione. Su Rete 4 Quarta Repubblica con Autostrade, congiura anti-Berlusconi, Covid, Islam e tanti altri argomenti sulla griglia estiva e tra gli ospiti Stefano Buffagni, Bruno Vespa, Guzzanti, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Paolo Cento, Vittorio Sgarbi, Annamaria Bernini, ha ottenuto 933mila e il 5,9% (sette giorni prima aveva ottenuto 1,025 milioni di spettatori e il 6,4%). In coda, infine, è arrivata La7: Eden-Un pianeta da salvare con Licia Colò alla conduzione, ha riscosso 348mila spettatori e il 2%.

In access su Rai1 Techetechete ha conseguito 3,6 milioni di spettatori con il 17,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,953 milioni di spettatori con uno share del 14,3%.

Ecco la graduatoria dei talk, dove Luca Telese e David Parenzo continuano a perdere.

Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sostituita da Luca Salerno e tra gli ospiti Carlo Calenda, Stefano Fassina e Massimo Martinelli, ha ottenuto 1,194 milioni di spettatori e il 5,6% di share ed ha quasi battuto la concorrenza.

Su Rete4 Stasera Italia, con Fabrizio Del Noce, Tommaso Labate, Francesca Carollo, Maria Giovanna Maglie, Carlo Cottarelli da Veronica Gentili, ha avuto 1,1 milioni e 5,7% e 1,272 mln e 6%.

Su La7 In Onda si è fermato a 955mila e 4,5% con Gianrico Carofiglio, Marianna Aprile, Pier Luigi Lo Palco ospiti di Parenzo e Telese.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2,1 milioni (19,1%) nella prima parte e 3,554 milioni (24,4%) nella seconda parte. Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! a 1,3 milioni di spettatori con 12,5% di share e quella di Avanti un Altro! 2,1 milioni con il 15,2% di share.

In seconda serata. Su Rai1 Sette Storie 8,14% di share. Su Canale 5 Tg5 6,55%. Su Rai2 Gol Notte 8,1%.

Ascolti tv daytime

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 17,8%, C’è tempo per 15,3%. Su Rai3 Agorà Estate al 6,8% di share e Mi Manda Rai3 Estate 5%.

A mezzogiorno. Su Rai1 Don Matteo 11%. Su Canale 5 la replica di Forum 13,85%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,3% e 3%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Io e Te al 9,4%, Il Paradiso delle Signore 10,1%, La Vita in Diretta Estate ha fatto 13,8%. Su Canale5 Beautiful 17,8%, Una Vita 17,85% di share, Daydreamer 20,71%, Il Segreto al 16,5% di share. Su Rai2 Resta a casa e vinci al 2,8%.

Le news delle 20.00: Tg1 4,1 milioni e 22,86%; Tg5 3,3 milioni e 18,3%; TgLa7 820mila e 4,5%.

