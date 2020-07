Maradona vuole fare causa a Sorrentino

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: l’ex calciatore vorrebbe citare Netflix e il regista, che lo idolatra, per lo sfruttamento della sua immagine nel film in lavorazione “È stata la mano di Dio”.

Corriere della Sera, pagina 41, di Renato Franco.

Maradona contro Sorrentino, il mito contro il regista che lo idolatra, la realtà che raramente è bella come la fantasia. L’ex fenomeno del Napoli sta pensando a un’azione legale contro Netflix e Il premio Oscar per il prossimo progetto del regista, È stata la mano di Dio. Secondo l’avvocato del calciatore, Matias Morla, Sorrentino e Netflix avrebbero usato l’immagine di Maradona senza che l’interessato avesse mai dato il permesso di farlo. E pensare che Maradona è sempre stato «l’uomo in più» di Sorrentino.

Quando i suoi genitori morirono a causa di una fuga di gas, lui si salvò proprio grazie a Maradona. Era il 1986 e i genitori fino ad allora non gli avevano mai permesso di andare in trasferta a vedere il Napoli. Finalmente 16 enne quella concessione arrivò: poteva andare a Empoli a guardare la sua squadra del cuore mentre loro sarebbero partiti per Roccaraso, dove avevano preso una casa per l’estate: «Io rimasi a casa mentre loro si misero in viaggio, e il giorno dopo, di primo mattino, al suono del citofono ho pensato che fosse il mio amico, ma no, era il portiere, doveva dirmi qualcosa, così sono andato giù, e con gli occhi pieni di lacrime mi ha detto che i miei genitori erano morti durante la notte nella nostra casa estiva. C’era stata una fuga di gas mentre dormivano, così mi sono salvato la vita grazie a Maradona».

