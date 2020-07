Stasera in Tv: cosa vedere martedì 14 luglio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 14 luglio 2020

Rai

Rai 1 – The Resident, un medico, giovane e idealista, inizia a lavorare sotto la supervisione di un superiore cinico e arrogante che non smette di mettere in luce gli aspetti negativi del sistema sanitario.

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, il loro distretto è l’autostrada, i loro nemici: assassini, ricattatori e pirati della strada; la notte non esiste per gli uomini di Cobra11; la nostra sicurezza è il loro mestiere

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Viva l’Italia, Michele Spagnolo è il leader del partito Viva l’Italia e approfitta spesso del suo ruolo per interessi personali: in questo modo ha sistemato i suoi tre figli. A causa di un piccolo malore perde i freni inibitori e le cose iniziano a complicarsi.

Mediaset

Rete 4 – Il ragazzo di campagna, cult movie. Renato Pozzetto è Artemio, quarantenne che non si e’ mai allontanato dal paese di campagna dov’è nato. Un giorno decide di trasferirsi a Milano Regia di Castellan

Canale 5 – All Together Now, un gruppo di aspiranti cantanti si esibisce di fronte ad un muro di 100 giurati capitanati da J-Ax.

Italia 1 – Chicago P.D., la banda che terrorizza il Little Village, fa un’altra rapina uccidendo una persona e rapendo la figlia dell’uomo che ha citato in giudizio la polizia di Chicago.

Iris – Tamburi lontani, un ufficiale di marina e dei volontari comandati da un capitano, vedovo di un indiana, vengono inviati a combattere contro gli indiani Seminole.

Premium Cinema – Beverly Hills Cop II, secondo capitolo in compagnia del poliziotto Alex Foley, alias Eddie Murphy. Si trovera’ in California per indagare sul ferimento di un amico.

Altre emittenti

La7 – In Onda, i programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese

Tv8 – La Tata dei desideri, David è un uomo di successo ma, da quando sua moglie è morta in un incidente, ha non poche difficoltà a gestire i suoi due figli: Emily, teenager ribelle, e Ben, il più piccolo di casa. La coppia è riuscita nell’impresa di far scappare a gambe levate ben 20 tate. Tutto camboa con l’arrivo di Kate Hewitt. La giovane, che sogna di diventare un’insegnante e si occupa del padre malato, pare ben determinata a non soccombere alle angherie subite. In breve Kate riesce a conquistare sia Ben che suo padre David. Ma rimane l’ultimo scoglio: Emily…

Nove – Sahara, Africa del Nord. L’aitante esploratore Dirk Pitt trova una misteriosa moneta che parrebbe essere collegata a un’antica leggenda. Sull’onda dell’entusiasmo, convinto di essere in procinto di fare la scoperta del secolo, si imbarca in una folle caccia al tesoro insieme al collega Al Giordino. Sulle tracce di una nave chiamata dagli indigeni “La nave della morte” (un natante dell’epoca della guerra civile che custodisce un carico segreto), i due si imbattono nella bella studiosa Eva Rojas, in Africa per contrastare una devastante epidemia di origine ignota. Alla storia non può ovviamente mancare il cattivo di turno, questa volta nei panni di uno spietato dittatore. Effetti speciali e adrenalina al massimo per quest’avventura fracassona che strizza l’occhio (ma non ci si avvicina nemmeno lontanamente) a “Indiana Jones”. Matthew McConaughey sarà pure bello ma ad espressione siamo a zero. Rimane da chiedersi come faccia Penélope Cruz a passare da film d’autore a blockbuster di poco spessore e, per giunta, scarso successo.

Sky Cinema 1 – Fury, dietro le linee nemiche con Brad Pitt e Shia LaBeouf, in un potente film bellico campione d’incassi negli Stati Uniti. Germania, 1945: un manipolo di soldati americani, guidato dal carismatico e grintoso sergente Collier, affronta i nazisti nel cuore del loro territorio per portare a termine una missione tanto eroica quanto rischiosa. Sul carro armato Fury che avanza nel regno del nemico, Collier cercherà di insegnare alla giovane recluta (Logan Lerman, protagonista della saga di Percy Jackson) l’arte della guerra e la dura lotta per la sopravvivenza.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilità all’ospedale.

(Nella foto Il ragazzo di campagna)