Ascolti tv 12 luglio digital e pay: F1 al 9,5% al pomeriggio. Calcio: Napoli-Milan va forte, Genoa e Fiorentina accendono Dazn

Anche ieri c’erano Vanessa Incontrada e Giulia Michelini a contendersi il pubblico familiare e femminile in tv, domenica 12 luglio, ma stavolta il calcio ha fatto da secondo incomodo piuttosto che da terzo.

Quando manca solo Inter-Torino di stasera a completare il turno, le partite della Serie A hanno contraddistinto la giornata assieme alle emissioni dedicate alla Formula 1: il GP di Stiria – con le Ferrari che erano andate piano nella prove e sono finite immediatamente fuori per incidente al primo giro, con Charles Leclerc che ha colpito Sebastian Vettel, e con la gara che è stata vinta da Lewis Hamilton su Valterri Bottas – ha conseguito su Sky live 1 milione 85 mila spettatori con il 9,5% di share. Su Tv8 la stessa gara nel preserale ha conseguito 962mila spettatori e l’8%. La settimana scorsa, sempre in Austria, era andata molto meglio: il Gp aveva avuto 1,3 milioni di spettatori e l’11,25% e in differita su Tv8 dalle 18.00 aveva riscosso 1,343milioni e l’11% di share con la bella rimonta di Leclerc che aveva portato la Ferrari ad un insperato secondo posto dietro Bottas.

Ma torniamo al calcio. Al pomeriggio Genoa-Spal ha riscosso 188mila e 1,7% su Dazn209. Alle 19.30 Cagliari-Lecce 191 mila e 1,2% su Sky; Fiorentina-Verona 102mila e 0,6% su Dazn209. Parma Bologna 68 mila e 0,4% su Sky; Udinese-Sampdoria a 35mila e 0,2% su Sky con Diretta Gol a 285 mila e 1,8%.

Dalle 21.45 una combattuta Napoli-Milan su Sky è stato invece il principale evento sportivo in prima serata finendo per essere una delle partite più viste fino a questo momento. Il match terminato due a due ha riscosso 1,384 milioni di spettatori ed il 7,9% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Tv8 su 20

In prima serata su Tv8 Gomorra – La Serie 487mila spettatori e 2,7%. Su 20 X-Men- Conflitto Finale 470mila spettatori e 2,6%. Su Iris Match Point 368mila e 2,1%. Su Nove cambio Moglie ha raccolto 327mila spettatori e 1,7%. Su Rai 4 The roommate a 319mila e 1,7%. Su Real Time 90 Giorni per innamorarsi a 314mila e 1,65%. Su Rai 5 Il Giappone visto dal cielo a 269mila e 1,4%. Su Rai Premium Made in Sud a 240mila e 1,4%. Su Rai Movie Non è un Paese per giovani a 234mila e 1,3%. Su Cine34 Yesterday 215mila e 1,2%. Su TopCrime C.S.I. 188mila e 1%. Su La5 Polvere di stelle 175mila e 1%.

Nel preserale su TV8 il GP di Formula 1 di Stiria 962mila spettatori (8%). Sul Nove Restaurant Swap 113mila e 0,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Gp di Stiria)