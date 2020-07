Ascolti tv analisi 12 luglio: Non dirlo a Piersilvio, anche Sky batte Canale5. Al pomeriggio la Rossa tradisce però la pay

Nella sfida delle repliche Non dirlo al mio capo straccia Rosy Abate 2. La Formula 1 cala con la vittoria di Hamilton e le Ferrari subito fuori: in diretta su Sky a 1,085 milioni e 9,5% e in differita su Tv8 a 962mila e 8% di share. Calcio di SerieA al secondo posto con Napoli-Milan al 7,9% e quasi 1,4 mln. E Ds batte Pressing.

Ascolti day time, con i contenitori fermi o in replica al pomeriggio la Formula 1 supera il 9,5% dalle 15.10 e poi in differita dalle 18.00 fa l’8%.

In prime time Non dirlo al mio capo, alle prese con Rosy Abate, Napoli-Milan, Giacobbo, film e telefilm

Motori in primo piano assieme al calcio domenica 12 luglio, con il day time caratterizzato dalla Formula 1 e tanti programmi in replica. In prima serata Non dirlo al mio capo ha avuto 2,552 milioni di spettatori ed il 14,2% di share (sette giorni prima 2,4 milioni di spettatori ed il 13,8% di share), mentre su Canale 5 la terza puntata della replica di Rosy Abate 2, con Giulia Michelini protagonista ha avuto solo 1,266 milioni di spettatori e 7,9% (1,4 milioni di spettatori e l’8,6% sette giorni prima).

La fiction in replica ha perso anche con la partita in onda su Sky dalle 21.45: Napoli-Milan, finita 2 a 2 ha ottenuto 1,384 milioni di spettatori ed il 7,9% di share.

Interessante pure la sfida di film e telefilm. Su Italia1 Tower Heist- Colpo ad alto livello ha conseguito 1,064 milioni di spettatori e il 6%, battendo il titolo di Rai3, La spia russa, che ha conquistato 985mila spettatori e il 5,3% di share. Ha corso quasi sulla setta linea la seconda rete: su Rai 2 Novantesimo Minuto Sera ha riscosso 1,072 milioni di spettatori con il 5,7% e poi il telefilm FBI ha avuto 737mila e 4,3%. In questo contesto tra i docu formatori è prevalso il più radicato: su Rete4, inoltre, Freedom-Oltre il confine, con Roberto Giacobbo, è arrivato a 674mila e 4%, su La7 Atlantide-La conquista della Luna, ha avuto a 363mila e 2,6%, perdendo anche con Tv8 (Gomorra – La Serie è la scelta di 487mila spettatori 2,7%).

Le altre partite di giornata

In access su Rai1 Techetechete a 3,166 milioni e 17,5% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 2,492 milioni di spettatori e 13,9%. Su Rai2 90° Sera (già segnalato) 1,089 milioni di spettatori e 5,8%, su Italia1 CSI Miami ha registrato 916mila spettatori con il 5,1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 857mila spettatori e 5% e poi 1,252 milioni e 6,8%. Su Rai3 Così è la vita 511mila e 2,9%. Su La7 Propaganda Live – Corsi di Recupero a 384mila e il 2,2%.

Nel preserale su Rai 1 Reazione a catena a 2 milioni e 16,8% e 3 milioni e 21,7%. Su Canale 5 Avanti un altro! a 1,074 mln spettatori e 9,3% e 1,856 milioni e 13,7%.

Al mattino su Rai1 Linea Blu 18,2% e 22,3%; Linea Verde Tour 20,4%, Santa Messa 20,8%, Linea Verde Estate 21,8%. Su Canale5 Melaverde 15,4%.

Al pomeriggio su Rai1 il meglio di Domenica In 12,6%, Ora o mai più 13,6%. Su Canale5 L’Arca di Noè 15,2%, Una Vita 12,3%.

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 7,2%. Su Canale 5 Rise 6% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 7,2%. Su Italia 1 Pressing al 5,4%. Su Rai 3 Tg3 – Mondo 2,6%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 3,6 milioni e 22,6%; Tg5 a 2,9 milioni e 19%; TgLa7 606mila e 3,8%. Edizione più seguita: alle ore 13.30, Tg1 3,782 milioni e 27%

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico di Napoli-Milan)