Le donne di Rai1

Clerici, Carlucci e Venier per la nuova stagione Rai

Il Messaggero, pagina 21, di I. Ravarino

L’ANTICIPAZIONE

Tra Soliti Ignoti e soliti noti, filtrano le prime indiscrezioni sui palinsesti Rai, approvati nei giorni scorsi e presentati ufficialmente il 16 luglio. Alla rete ammiraglia, Rail, tocca il ruolo dell’asso pigliatutto, con tre regine nel mazzo – Mara Venier, Milly Carlucci, Antonella Clerici – e tutti re della scorsa stagione, da Carlo Conti a Flavio Insinna fino al re Mida Amadeus. A settembre – ufficiosamente il 25 – partiranno il soldato Carlo Conti con Tale e Quale Show e Milly Carlucci con una versione post covid di Ballando con le stelle, mentre Antonella Clerici condurrà lo show di cucina È sempre mezzogiorno, in onda con un nuovo titolo rispetto alle intenzioni (La casa nel bosco) e in una nuova location (non più dalla casa della conduttrice, ma dagli studi Rai di Milano).

VOCI SENIOR

Sempre Clerici sarebbe la scelta della rete per la conduzione di The Voice of Italy, quest’anno da realizzare in versione più matura. E se Mara Venier si conferma alla guida della domenica della prima rete con Domenica In, il debutto eccellente è quello della ex deputata di Forza Italia ed ex concorrente di Ballando con le stelle Nunzia De Girolamo, alla guida di un talk show, Ciao, maschio!, che ricorda nella formula – interviste al maschile – il vecchio Harem condotto da Catherine Spaak dal 1988 al 2002.

L’ATTUALITÀ

Per l’attualità, a Unomattina arriveranno i giornalisti Monica Giandotti e Marco Frittella, mentre la giornalista ed ex presidente Rai Monica Maggioni occuperà la seconda serata del lunedì con Sette storie. A sostituire Vieni da medi Caterina Balivo, dopo il Tg1 delle 13.30, sarà invece Serena Bortone, ex volto di Agorà. con Ogni mondo è paese. Confermati Eleonora Daniele a Storie italiane, Marco Liorni il sabato a Italia sì e Alberto Matano da solo alla Vita in diretta, con la ex co-conduttrice Lorella Cuccarini avviata alla conduzione dello Zecchino d’oro.

(Nella foto Mara Venier)