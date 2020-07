Stasera in Tv: I programmi di lunedì 13 luglio 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 13 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Il giovane Montalbano, Sicilia, primi anni 1990. Un giovane Salvo Montalbano, appena divenuto commissario nella natìa Vigata, comincia le sue prime indagini. Ritroviamo i personaggi che hanno riempito le storie del commissario più amato d’Italia nel loro periodo giovanile, scoprendone il passato, gli amori e ciò che erano da giovani.

Rai 2 – Made in Sud, un ricco varietà fatto di comicità, risate, musica, colori e divertimento, tante le novità e molte le conferme. Al timone del programma Stefano De Martino e Fatima Trotta, e, a fare da spalla ai due presentatori, Biagio Izzo, con le sue incursioni comiche. Per questa edizione il cast sarà impreziosito dalla presenza di Lello Arena e Sal Da Vinci come ospiti fissi e di Enzo Avitabile, ospite speciale in alcune puntate

Rai 3 – Il colpevole, Asger Holm è un agente di polizia che si è messo nei guai e per questo è stato confinato a rispondere al numero d’emergenza insieme a più anziani colleghi. Vive questo lavoro con insofferenza e agitazione, anche perché l’indomani lo aspetta il processo che deciderà della sua carriera. Quando riceve la telefonata disperata di una donna che dice di essere stata rapita, Asger decide di mettersi in gioco e fare il possibile, fino a scavalcare le regole, per non tralasciare alcuna possibilità.

Rai Movie – Preparati la bara!, Deciso a diventare a ogni costo governatore, lo spietato David Berry chiede aiuto al vecchio amico Django, che si rifiuta di collaborare. Terence Hill in uno spaghetti western classico.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Appuntamento con l’amore, Dal regista di “Pretty Woman”, una commedia con Julia Roberts. Nel giorno di San Valentino, si intrecciano varie storie d’amore a Los Angeles.

Italia 1 – 47 Ronin, Basato sulla vera storia di un gruppo di samurai. Kai, Keanu Reeves, si unisce ad un gruppo di Ronin, per cercare vendetta sul tiranno che ha ucciso il loro Maestro.

Premium Cinema – Il cacciatore e la regina di ghiaccio, Il premio Oscar C. Theron in un blockbuster fantasy che amplia i confini della fiaba di Biancaneve riproponendola in chiave moderna.

Iris – Beetlejuice (spiritello porcello), Una coppia di felici coniugi fantasmi e’ alle prese con una famiglia di chiassosi e petulanti snob che hanno occupato la loro casa.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, in giro per il mondo alla scoperta della meravigliosa varietà di vegetazione, clima e paesaggi che offre la Terra. Un ecosistema complesso e tuttavia minacciato dall’intervento dell’uomo, sempre più letale per il pianeta.

Tv8 – Premonition, è giovedì. Le due figlie sono a scuola, quando il campanello della porta di Linda Hanson suona. E’ lo sceriffo. E porta una tragica notizia: il marito di Linda è morto, il giorno precedente, in un incidente d’auto. Linda va a prendere le sue bambine, chiede aiuto alla madre e cerca di sbrigare le dolorose pratiche. Il giorno dopo Linda si sveglia. Ma non è venerdì. Siamo a lunedì. Jim, suo marito, è in cucina e sta facendo colazione. Linda è sbalordita, ma subito si rassicura: è stato solo un incubo. Vivido e realistico, ma solo un incubo. Poi arriva un nuovo giorno. Siamo a sabato. Dopo il funerale. Per sette giorni Linda continuerà a svegliarsi vagando avanti e indietro lungo la linea temporale. Che cosa sta accadendo? Riuscirà a salvare Jim? Mercoledì, inesorabile, si avvicina…

Nove – Mani di fata, Felicemente sposato con Franca, donna in carriera, l’ingengnere Andrea Ferrini, vittima della crisi petrolifera, si trova senza lavoro e diviene collaboratore domestico di una contessa.

Sky Cinema 1 – Pinocchio, Matteo Garrone rilegge il romanzo di Collodi con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto e Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco. Un burattino di legno prende vita e si avventura in un mondo popolato da personaggi fantasiosi, sognando di diventare un bambino come gli altri.

Fox – The Walking Dead, Amici e nemici devono affrontare le conseguenze dell’incendio a Hilltop. Intanto Eugene porta un gruppo all’incontro con Stephanie.

(Nella foto Beetlejuice)