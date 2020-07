Ascolti Tv 11 luglio tutti i dati: Ciao Darwin in replica 1,8 milioni e 13,5%, Una voce per Padre Pio 1,7 mln e 11,8%. Juve-Dea al 5,1% sul 209 di Dazn

Su Canale5 l’ultima replica di Ciao Darwin7 1,820 mln e il 13,5%. Su Rai1 Una voce per Padre Pio in versione smart 1,782 milioni ed il 11,8%. Su Italia1 Mrs. Doubtfire 859mila e 5,7%. Su Rete4 Una Vita 856mila e 5,4%. Su Rai2 Tutti i sospetti su mia madre 810mila e 5%. Su Rai3 Troppo Forte 674mila e 4,1%. Su La7 Un marito per Cinzia 447mila e 2,7%.

Dinamica ascolti: le due ammiraglie dominano la scena, nella serata di Juve-Atalanta che su Dazn al 209 di Sky ottiene 821mila spettatori e il 5,1%, stesso share pochi spettatori in meno di Juve-Fiorentina

Ecco la graduatoria di sabato secondo Auditel, in ordine di ascolti, di sabato 11 luglio.

Su Canale5 l’ultima replica di Ciao Darwin7 1,820 mln e il 13,5%. Su Rai1 Una voce per Padre Pio in versione smart con Flavio Insinna, Nino Frassica e Nathalie Guetta alla conduzione, Arisa, Ron, Fausto Leali, Alberto Urso, Red Canzian e Romina Power tra gli ospiti 1,782 milioni ed il 11,8%. Su Italia1 Mrs. Doubtfire 859mila e 5,7%. Su Rete4 la soap spagnola Una Vita a 856mila e 5,4%. Su Rai2 il giallo Tutti i sospetti su mia madre a 810mila e 5%. Su Rai3 Carlo Verdone in Troppo Forte a 674mila e 4,1%. Su La7, infine, Sophia Loren e Cary Grant in Un marito per Cinzia 447mila e 2,7%.