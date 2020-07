Stasera in Tv: cosa vedere domenica 12 luglio 2020

Su Rai 1 “Non dirlo al mio capo”, su Rai 2 “F.B.I.”, su Rai 3 “La spia russa”, su Rete 4 “Freedom”, su Canale 5 “Rosy Abate”, Su Italia 1 “Tower Heist”, su La7 “Atlantide”, su Tv8 “Gomorra – La serie”, su Nove “Cambio moglie”, su Sky Cinema “Zombieland – Doppio colpo”, su Fox “Homeland”, su Premium Cinema “Edge of tomorrow”, su Iris “Match Point”, su Rai Movie “Non è un paese per giovani”.

I programmi di stasera in tv di domenica 12 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Non dirlo al mio capo, Enrico assiste a un litigio tra Fabrizio e il padre e decide di aiutarlo. Intanto Lisa scopre dei segreti che proprio Fabrizio non le aveva ancora confidato e il loro rapporto è messo a dura prova.

Rai 2 – F.B.I., gli agenti Bell e Zidan lavorano alle indagini sul rapimento di uno scienziato russo, coinvolto, in passato, nella produzione di armi chimiche…

Rai 3 – La spia russa, una giovane donna, Katya, ha perso i suoi genitori durante le repressioni staliniste. Anche se lei si dichiara comunista, odia il regime ed è in realtà una spia per gli americani. Il suo ragazzo Misha l’aiuta anche a ottenere importanti informazioni. Come parte del suo incarico, incontra il giovane e bello Sasha, che appartiene all’élite del Cremlino. Katya finisce per sposare Sasha ma non tutto va secondo i suoi piani.

Rai Movie – Non è un paese per giovani, Luciano e Sandro sono due ragazzi, poco più che ventenni, col progetto progetto di lasciare il Belpaese per trasferirsi a Cuba e inseguire i loro sogni. Ad aiutarli c’è Nora, una ragazza italiana bella e carismatica, conosciuta via internet, che vive già nell’isola caraibica. Una volta arrivati lì, i due giovanotti si rendono conto che niente è facile da ottenere.

Mediaset

Rete 4 – Freedom – Oltre il confine, avventura scoperta indagine. un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

Canale 5 – Rosy Abate, dopo 6 anni Rosy è finalmente libera di riabbracciare suo figlio Leonardo, che ormai adolescente vive a Napoli innamorato della figlia di un affarista vicino alla camorra.

Italia 1 – Tower Heist, un gruppo di addetti alla manutenzione, per punire l’uomo che li ha defraudati delle loro investimenti, organizzano un furto in grande stile.

Iris – Match Point, l’insegnante di tennis Chris (Rhys Meyers) e’ sposato con Chloe (Emily Mortimer). Ma un giorno ritorna nella sua vita Nola (Scarlett Johansson), per la quale aveva già in passato perso la testa. La passione tra i due prende il sopravvento, e Chris non sembra pronto a rifiutare una vita da benestante per l’amore, anche a costo di compiere gesti irreparabili.

Premium Cinema – Edge of tomorrow, da una light novel giapponese. Tom Cruise è uno dei comandanti di un esercito mondiale, coinvolto nella guerra contro i Mimics, alieni invasori .

Altre emittenti

La7 – Atlantide – La conquista della luna, storia di uomini e mondi, di Andrea Purgatori.

Tv8 – Gomorra – La serie, il progetto televisivo parte da una storia del tutto originale, un monumentale arco narrativo che racconta il destino di due grandi famiglie. L’affresco di una realtà nella quale i valori seguono spesso logiche perverse, dettate dall’istinto di sopravvivenza. Non solo logiche criminali, nella serie trovano spazio anche le dinamiche e i legami familiari tipici della grande saga televisiva. Una struttura narrativa da lunga serialità, che iscrive idealmente Gomorra – La Serie nel novero dei grandi racconti contemporanei. Da un lato, un potente clan e i complessi meccanismi che regolano la gestione e il mantenimento di un impero camorristico, partendo dall’ordinario esercizio del potere, passando per l’ideazione di nuove strategie di ampliamento, fino ad arrivare alla guerra armata, strumento ultimo di affermazione. Dall’altro figure grandi e piccole che la Camorra la combattono e che, con gesti che vanno dall’eroismo quotidiano all’affermazione della legalità, lavorano incessantemente per contrastare e smontare un “Sistema” che è solo foriero di morte.

Nove – Cambio moglie le vicende di due mogli che per una settimana si scambiano reciprocamente marito, figli e lavoro, senza sapere niente su come saranno le loro nuove abitudini.

Fox – Homeland, stagione conclusiva per la spy story vincitrice di 5 Golden Globe e 8 Emmy. Carrie è in ospedale e cerca di riprendersi dopo i drammatici eventi occorsi in Russia.

Sky Cinema 1 – Zombieland – Doppio colpo, Woody Harrelson, Emma Stone e Jesse Eisenberg di nuovo insieme nel sequel dell’horror comedy di successo del 2009. In un mondo in cui gli zombie sono la normalità, gli intrepidi Tallahasee, Columbus, Wichita e Little Rock si sono stabiliti a Washington, nella Casa Bianca ormai abbandonata, dove formano una vera famiglia con tanto di dissapori, progetti romantici e turbe adolescenziali. L’affacciarsi sulla scena di una più evoluta stirpe di zombie e la fuga di Little Rock, scappata di casa con un hippie, innescano una nuova rocambolesca e ironica avventura a mano armata.

(Nella foto Non dirlo al mio capo)