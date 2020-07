Ascolti tv 10 luglio: il the best of de I Migliori Anni stritola Manifest2, terzi Ventura e Boldi. Mieli batte Gentili

Su Rai1 I migliori dei migliori anni a 2,5 mln e 15,9%. Su Canale 5 Manifest 1,543 mln e 9,1%. Su Italia 1 La fidanzata di papà 956mila e 5,7%. Su Rai3 La grande storia 886mila ed il 5,1%. Su Rai2 Scatti di follia 831mila e 4,7%. Su Rete4 Stasera Italia News Speciale 813mila e 4,8%. Su La7 Pronti a morire 510mila e 3%.